Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase trifft die Frauenmannschaft des FC Bayern München auf Benfica Lissabon. Wie Ihr die Partie des 6. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon, Übertragung: Frauen Champions League - Anpfiff, Ort, Spielstätte

Ein sechstes und damit letztes Mal sind die Frauen des FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions League gefragt. Am heutigen Mittwoch (15. Dezember) heißt der Gegner der Münchnerinnen Benfica Lissabon. Um 18.45 Uhr geht die Partie am FC Bayern Campus in München los.

Obwohl der FC Bayern München bereits fix für das Viertelfinale qualifiziert ist, geht es beim heutigen Abschluss gegen Benfica weiterhin noch um einiges - nämlich um den Gruppensieg, mit dem man bei der Auslosung des Viertelfinals auf einen zumindest theoretisch schwächeren Gegner treffen könnte.

Dafür muss Tabellenführer Olympique Lyon, der parallel zu Bayern vs. Benfica gegen den Gruppenletzten BK Häcken antreten muss, jedoch verlieren. Die Bayern müssten zudem gewinnen, um noch vorbeiziehen zu können. Ein Unentschieden würde Lyon ebenfalls für den Gruppensieg reichen. Gegner Benfica hat hingegen keine Chance mehr auf das Viertelfinale.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon, Übertragung: Frauen Champions League heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen den Frauen des FC Bayern München und Benfica Lissabon heute live und in voller Länge verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst überträgt die Partie ab 18.45 Uhr, beginnt also unmittelbar vor Anpfiff. Jan Platte begleitet die Zuseher als Kommentator durchs Spiel.

Wer das zweite Duell im Kampf um Platz eins, Olympique Lyon vs. BK Häcken, im Auge behalten möchte, kann dies ebenfalls bei DAZN machen.

Beide Partien sind zudem auch kostenlos auf dem YouTube-Kanal namens "DAZN UEFA Women's Champions League" zu sehen.

