Topspiel in der Gruppe H! Im Rahmen der WM-Qualifikation stehen sich heute die Frauen-Nationalmannschaften Portugals und Deutschlands gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell des 6. Spieltags live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Portugal vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation der Frauen - Die wichtigsten Infos zum Spiel

In der Gruppe H der Qualifikation für die anstehende Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland kommt es am heutigen Dienstag, den 30. November, zum Spiel zwischen dem Gruppenzweiten Portugal und dem Tabellenführer aus Deutschland.

Um 19 Uhr erfolgt der Anstoß in der portugiesischen Stadt Faro. Als Spielstätte dient das Estádio de São Luís. Die Engländerin Rebecca Welch leitet die Partie als Unparteiische. Sie begleiten die Assistentinnen Natalie Aspinall und Lisa Rashid an den Seitenlinien.

Wettbewerb: WM-Qualifikation (6. Spieltag)

WM-Qualifikation (6. Spieltag) Begegnung: Portugal - Deutschland

Portugal - Deutschland Datum: Dienstag, 30. November 2021

Dienstag, 30. November 2021 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Spielort: Estádio de São Luís, Faro (Portugal)

© getty Die deutschen Frauen deklassierten am 5. Spieltag die Türkinnen mit 8:0.

Die deutschen Frauen sind nach fünf Spielen weiterhin noch ohne Punktverlust und führen die Tabelle an. Gegner Portugal ist jedoch mit vier Siegen und einem Unentschieden der DFB-Mannschaft dicht auf den Fersen. Mit einem Sieg können die Portugiesinnen heute sogar die Tabellenführung übernehmen.

Die deutschen Fußballerinnen sind jedoch aktuell in bestechender Form. Erst am Freitag feierte das Team der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg einen 8:0-Sieg über die Türkei. Vor allem Lea Schüller erwischte einen guten Tag. Mit ihrem Dreierpack war die Bayern-Torjägerin nicht zu stoppen. Portugal hingegen deklassierte am 5. Spieltag den Tabellenletzten Israel mit 4:0.

Portugal vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation der Frauen heute live im TV und Livestream

Während das Spiel gegen die Türkei vor ein paar Tagen noch im Free-TV übertragen wurde, gibt es heute keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Nichtdestotrotz könnt Ihr das WM-Qualifikationsspiel trotzdem kostenlos sehen. Dafür ist auch heute das ZDF verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Portugal gegen Deutschland nämlich ab 18.50 Uhr im Livestream an. Claudia Neumann wird dafür vom ZDF als Reporterin eingesetzt.

WM-Qualifikation: Die aktuelle Tabelle der Gruppe H

Heute wird die Hinrunde der WM-Qualifikation für Australien und Neuseeland beendet. Die deutschen Fußballerinnen sind bislang noch makellos, dürfen jedoch nicht nachlassen, wollen sie sich direkt für die Gruppenphase qualifizieren. Einen direkten Platz in der Gruppe bekommen nämlich nur die neun Gruppenersten.