Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga! Die Damen des FC Bayern München empfangen den VfL Wolfsburg. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel des 8. Spieltags live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In der vergangenen Saison waren in der Frauen-Bundesliga der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg das Maß aller Dinge. Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Wolfsburg setzte sich der FC Bayern zum Schluss durch und wurde Meister. Die Wölfinnen blieben in der vergangenen Saison trotzdem nicht ohne Trophäe. Der DFB-Pokal ging nämlich nach Wolfsburg.

Auch in der aktuellen Saison spielen die beiden Klubs wieder oben mit. Es ist nicht nur das Duell zwischen dem Meister und dem Pokalsieger, sondern auch das Duell zwischen dem aktuell Ersten (FC Bayern) und Dritten (VfL Wolfsburg).

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Frauen Bundesliga: Die wichtigsten Infos zum Spiel

In der Frauen-Bundesliga geht am heutigen Samstag, den 13. November, also das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg über die Bühne. Auf dem FC Bayern Campus in München rollt dafür ab 14 Uhr der Ball.

Wettbewerb: Frauen-Bundesliga

Datum: 13. November 2021

Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: FC Bayern Campus (München)

FC Bayern Campus (München) Spieltag: 8

© getty Bereits in der vergangenen Saison waren der FC Bayern und der VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga das Maß aller Dinge.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Frauen Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel heute live sehen möchte, hat dafür mehrere Optionen. Im Free-TV übertragen sowohl der Bayerische Rundfunk als auch der Norddeutsche Rundfunk die Begegnung. Beide Übertragungen gehen um 14 Uhr los, beide Anbieter bieten zudem auch jeweils einen kostenlosen Livestream an.

Magenta Sport ist neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ebenfalls ein Anbieter, der das Spiel im Angebot hat. Beim Pay-TV-Sender der Telekom werdet Ihr ab 13.45 Uhr mit Vorberichten auf die Partie eingestimmt. Simon Köpfer fungiert dabei als Moderator. Martin Piller übernimmt dann bei Spielbeginn die Rolle des Kommentatoren.

Im Gegensatz zur Free-TV-Übertragung im BR und NDR fallen, um das Magenta-Sport-Angebot nutzen zu können, Kosten an. Diese variieren je nachdem, ob Ihr Telekom-Kunden seid oder nicht.

Telekom-Kunden dürfen Magenta Sport nämlich ein Jahr lang kostenlos nutzen, ehe pro Monat 4,95 Euro fällig werden. Die, die nicht Telekom-Kunden sind, müssen bereits von Beginn an, also ohne Gratisjahr, für das Monatsabo 16,95 Euro je Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat zahlen.

Außerdem bietet auch OneFootball das Topspiel an. Um FC Bayern vs. Wolfsburg freischalten zu können, benötigt Ihr jedoch kein Abo. Falls Ihr nämlich nur an diesem Spiel interessiert seid, müsst Ihr aufgrund des Pay-per-View-Modells auch nur für dieses bezahlen. Spiele der Frauen-Bundesliga kosten jeweils 1,99 Euro.

Frauen Bundesliga: Die Tabelle am 8. Spieltag