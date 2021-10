Heute startet die Gruppenphase der Champions League der Frauen. Wir zeigen Euch, wer in dieser Saison für die Übertragung im TV und im Livestream verantwortlich ist.

Frauen Champions League: Teilnehmer, Modus, Infos

In der Champions League der Männer liegen in der Saison 2021/22 bereits zwei Spieltage hinter uns, am heutigen Dienstag startet die Champions League der Frauen in die neue Spielzeit. In dieser ist einiges anders als noch in den Vorjahren.

Erstmals wird die Champions League mit einer Gruppenphase gespielt. Bisher gab es nur K.o.-Runden. Es gibt vier Gruppen zu je vier Teams. Die jeweils beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Ab diesem wird dann die Auswärtstorregel nicht mehr angewendet - auch das ist neu.

Drei der 16 Teams in der Gruppenphase kommen aus Deutschland. Neben dem als Meister fix dafür qualifizierten FC Bayern München gelang dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim der Weg durch die Qualifikation.

Das Finale der Champions League der Frauen findet am 22. Mai im Juventus Stadium in Turin statt.

Frauen Champions League: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Gruppe 5. Oktober 2021 18.45 Uhr TSG Hoffenheim HB Köge C 5. Oktober 2021 18.45 Uhr BK Häkken FF Olympique Lyon D 5. Oktober 2021 21 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München D 5. Oktober 2021 21 Uhr FC Barcelona FC Arsenal C 6. Oktober 2021 18.45 Uhr Servette FC Chenois Feminin Juventus Turin A 6. Oktober 2021 18.45 Uhr FC Zhytlobud Real Madrid B 6. Oktober 2021 21 Uhr FC Chelsea VfL Wolfsburg A 6. Oktober 2021 21 Uhr Breidablik Kopavogur Paris Saint-Germain B

Frauen Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Darauf dürfen sich alle Fußball-Fans freuen! In dieser Saison werden alle 61 Spiele der Champions League der Frauen live übertragen. Der Streamingdienst DAZN sicherte sich die Übertragungsrechte bis zur Saison 2024/25 von der UEFA. Ein kleiner Wermutstropfen hat diese Regelung: Es gibt keine Liveübertragungen im Free-TV mehr. Dennoch werden Spiele kostenlos zu sehen sein - und zwar alle!

Neben der Übertragungen auf seiner Plattform über den Browser oder die App, für die ein gültiges Abo vorhanden sein muss, bietet DAZN über den eigenen YouTube-Kanal zur UEFA Women's Champions League alle Spiele kostenlos an. Davon profitieren alle Anhänger der Frauen-Champions-League.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz kommentieren unter anderem Jan Platte, Lukas Schönmüller und Nico Seepe die Spiele, mit der Ex-Nationalspielerinnen Verena Schweers, Julia Simic und Lena Lotzen sind namhafte Expertinnen im Einsatz.

DAZN ist der Anbieter Nummer 1 der Champions League. Neben den Spielen der Frauen seht Ihr dort auch fast alle Spiele der Königsklasse der Männer. Doch damit noch nicht genug: Auch die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, an den Topligen Primera Division, Serie A und Ligue 1 hält DAZN.

Ein Monats-Abo, das auch zahlreiche Übertragungen aus weiteren Sportarten wie Basketball, American Football, Eishockey, Tennis, Boxen, MMA oder Darts beinhaltet, kostet 14,99 Euro - und ist zudem jederzeit kündbar. Der Preis für ein Jahresabo liegt bei 149,99 Euro.

Frauen Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre

In der vergangenen Saison durchbrach der FC Barcelona die lange Vorherrschaft vom Olympique Lyon.