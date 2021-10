Die Frauen des VfL Wolfsburg starten heute mit einem Auswärtsspiel beim FC Chelsea in die Gruppenphase der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV und im Livestream zu sehen ist.

Frauen Champions League, Chelsea vs. VFL Wolfsburg: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Gegen einen schwereren Gegner hätten die Frauen des VfL Wolfsburg kaum in die Gruppenphase der Champions League 2021/22 starten können! Der zweimalige Titelträger spielt am heutigen Mittwoch, 6. Oktober, am 1. Spieltag beim FC Chelsea, dem Vorjahresfinalisten. Das Spiel wird um 21 Uhr im Kingsmeadow Stadium angepfiffen.

In der Champions League der Frauen wird in dieser Saison erstmals mit einer Gruppenphase gespielt. Neben dem FC Chelsea und dem VfL Wolfsburg bilden Servette Genf und Juventus Turin die Gruppe A. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. Zum Erreichen der Runde der besten Acht wird jeder Punkt benötigt, weshalb für die Wölfinnen ein guter Start im Auftaktkracher heute sehr wichtig wäre.

Die Generalprobe verlief für das Team des neuen Trainers Tommy Stroot nicht nach Wunsch. Der Pokalsieger kam in der Bundesliga beim SC Freiburg am vergangenen Samstag nur zu einem 2:2 und ließ am vierten Spieltag auch durch einen schweren Patzer der Nationaltorhüterin Almuth Schult erstmals Punkte liegen.

Frauen Champions League: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Gruppe Ergebnis 5. Oktober 2021 18.45 Uhr TSG Hoffenheim HB Köge C 5:0 5. Oktober 2021 18.45 Uhr BK Häkken FF Olympique Lyon D 0:3 5. Oktober 2021 21 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München D 0:0 5. Oktober 2021 21 Uhr FC Barcelona FC Arsenal C 4:1 6. Oktober 2021 18.45 Uhr Servette FC Chenois Feminin Juventus Turin A 6. Oktober 2021 18.45 Uhr FC Zhytlobud Real Madrid B 6. Oktober 2021 21 Uhr FC Chelsea VfL Wolfsburg A 6. Oktober 2021 21 Uhr Breidablik Kopavogur Paris Saint-Germain B

Chelsea vs. VfL Wolfsburg: Frauen Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Neu ist in der Champions League 2021/22 nicht nur der Modus, sondern auch, dass in Deutschland alle Spiele live zu sehen sind. Der Streamingdienst DAZN sicherte sich die Übertragungsrechte bis zur Saison 2024/25.

Die Übertragung von Chelsea vs. VfL Wolfsburg beginnt heute unmittelbar vor dem Anpfiff, also kurz vor 21 Uhr. Kommentator des Spiels ist Christoph Fetzer, ihm steht als Expertin Ex-Nationalspielerin Verena Schweers zur Seite.

Die Übertragung ist aber nicht nur Inhabern eines DAZN-Abos im Livestream vorbehalten. Über den YouTube-Kanal von DAZN zur UEFA Women's Champions League macht der Streamingdienst die Übertragung für alle Interessierten zugänglich - und das sogar kostenlos. Das gilt übrigens für alle 61 Spiele in dieser Saison.

Frauen Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre