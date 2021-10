Die Frauen des FC Bayern München starten heute in die Gruppenphase der Champions League. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel bei Benfica Lissabon live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Benfica vs. FC Bayern in der Champions League heute live sehen - Jetzt ein DAZN-Abo sichern!

Frauen Champions League, Benfica vs. FC Bayern: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am heutigen Dienstag, 5. Oktober fällt der Startschuss zur Gruppenphase der Champions League der Frauen. Der FC Bayern München, einer von drei deutschen Vertretern in der Gruppenphase, startet mit einem Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon. Die Partie des 1. Spieltags wird um 21 Uhr auf dem Benfica Campus angepfiffen.

Die Frauen des FC Bayern sind seit einigen Jahren Dauergast in der Champions League. In der vergangenen Saison scheiterten sie im Halbfinale am FC Chelsea. Auch für die Saison 21/22 in der Königsklasse hat sich das Team von Trainer Jens Scheuer viel vorgenommen.

In der Frauen-Bundesliga sind bereits vier Spieltage absolviert. Titelverteidiger Bayern München gewann alle vier Spiele, am vergangenen Freitag wurde der 1. FC Köln mit 6:0 besiegt. Mit zwölf Punkten stehen die Bayern-Frauen an der Tabellenspitze.

Frauen Champions League: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Gruppe 5. Oktober 2021 18.45 Uhr TSG Hoffenheim HB Köge C 5. Oktober 2021 18.45 Uhr BK Häkken FF Olympique Lyon D 5. Oktober 2021 21 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München D 5. Oktober 2021 21 Uhr FC Barcelona FC Arsenal C 6. Oktober 2021 18.45 Uhr Servette FC Chenois Feminin Juventus Turin A 6. Oktober 2021 18.45 Uhr FC Zhytlobud Real Madrid B 6. Oktober 2021 21 Uhr FC Chelsea VfL Wolfsburg A 6. Oktober 2021 21 Uhr Breidablik Kopavogur Paris Saint-Germain B

Benfica vs. FC Bayern: Frauen Champions League heute live im TV und Livestream sehen

In der Saison 2021/22 werden keine Spiele der Champions League der Frauen im live Free-TV übertragen.

DAZN sicherte sich die globalen Medienrechte bis zur Saison 2024/25 von der UEFA. Der Streamingdienst zeigt alle 61 Spiele im Livestream, also auch heute Benfica vs. FC Bayern. Die Übertragung beginnt unmittelbar vor dem Anpfiff. Jan Platte kommentiert das Spiel, als Expertin ist Lena Lotzen im Einsatz.

Um das Spiel über den Browser oder die App sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Doch auch wer keinen Zugriff auf DAZN hat, kann sich das Spiel live ansehen - und das sogar kostenlos. Der Grund: Die Sport-Plattform macht gemeinsam mit YouTube Live die Live-Übertragungen des wichtigsten europäischen Wettbewerbs im Frauenfußball auf der ganzen Welt verfügbar. Auf dem YouTube-Kanal von DAZN zur UEFA Women's Champions League könnt Ihr alle Spiele live verfolgen, auch wenn Ihr kein DAZN-Abo abgeschlossen habt.

Mit einem DAZN-Abo machen Fußball-Fans in dieser Saison vieles richtig. Neben der Champions League der Frauen zeigt der Streamingdienst fast alle Spiele der Champions League der Männer. Dazu kommen alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Divison, Ligue 1, Serie A sowie zahlreiche Spiele der WM-Qualifikation und der Nations League. Doch auch Liebhaber anderer Sportarten werden bei DAZN garantiert fündig. So gibt es dort auch hochklassigen US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Darts, Hockey, Wintersport, Boxen und noch vieles mehr zu sehn.

Ein jederzeit kündbares Monatsabo kostet 14,99 Euro im Monat, ein Jahresabo 149,99 Euro.

