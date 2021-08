US-Star Lloyd beendet im Herbst ihre Fußball-Karriere

US-Star Carli Lloyd (39) wird im Herbst ihre lange und überaus erfolgreiche Fußball-Karriere beenden. Wie der Verband US Soccer am Montag mitteilte, bestreitet die zweimalige Weltfußballerin bei vier Länderspielen im September und Oktober ihre letzten Auftritte im Trikot der Weltmeisterinnen, bei ihrem Verein NJ/NY Gotham FC spielt sie noch die Saison in der US-Liga NWSL zu Ende.

Lloyd, in großen Spielen oftmals die entscheidende Spielerin für die US-Auswahl, hat bislang 312 Länderspiele (128 Tore) bestritten und wird nur von Kristine Lilly (354) überboten.

2015 und 2019 gewann sie mit den USA den WM-Titel, 2008 und 2012 holte sie mit ihrem Team Olympiagold. Bei den vergangenen Spielen in Tokio mussten sich Lloyd und Co. überraschend mit Bronze begnügen.

"Als ich 2005 im Nationalteam anfing, waren meine beiden Hauptziele, die bestmögliche Fußballerin zu werden und der Mannschaft zu helfen, Titel zu gewinnen", sagte Lloyd, die 2015 und 2016 zur besten Fußballerin der Welt gekürt wurde, und betonte: "Jeden Tag, den ich auf dem Platz stand, habe ich gespielt, als wäre es mein letztes Spiel."

Nationalcoach Vlatko Andonovski rühmte eine "einzigartige Karriere" und sagte über die Mittelfeldspielerin: "Carli Lloyd ist eine wahre Legende." Vor allem Lloyds Arbeitseinstellung sei vorbildlich: "Die Art und Weise, wie sie ihr tägliches Training und ihre Karriere als Profi angegangen ist, ist wirklich beeindruckend, und es war mir eine Ehre, sie trainieren zu dürfen."