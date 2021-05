FC Bayern München: FCB holt Saki Kumagai von Olympique Lyon

Bayern München ist mit der Verpflichtung der japanischen Nationalspielerin Saki Kumagai (30) ein Transfercoup gelungen. Die Weltklasse-Mittelfeldspielerin wechselt im Sommer vom Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon nach München, wo die Weltmeisterin von 2011 einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

"Wir sind sehr glücklich, Saki von unserem Projekt überzeugt zu haben. Sie bringt eine unglaubliche internationale Erfahrung mit und wird in unserem Team bei der weiteren Entwicklung eine wichtige Rolle spielen", sagte Bianca Rech, Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen.

Für Kumagai ist es nach ihrem Engagement beim 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) von 2011 bis 2013 die zweite Station in der Bundesliga, die sie voller Ehrgeiz angeht. "Ich möchte mit Bayern München die Champions League gewinnen!", erklärte die Kapitänin des japanischen Nationalteams, die in der Königsklasse zuletzt fünfmal in Folge mit Lyon triumphierte.

"Saki ist eine unglaublich ballsichere, defensive Mittelfeldspielerin, die in der Nationalmannschaft aber auch in der Innenverteidigung spielt. Sie ist also sehr flexibel, was für uns ein zusätzlicher Vorteil ist", sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer: "Mit ihrer Erfahrung, ihrer Ballsicherheit und ihrer Routine tut sie unserer Mannschaft kommende Saison sicher gut und wird uns helfen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen."