Bayern-Frauen gewinnen Hinspiel bei Ajax Amsterdam

Die Fußballerinnen von Bayern München sind erfolgreich in die neue Saison der Champions League gestartet. Der deutsche Vizemeister gewann in der Runde der letzten 32 sein Hinspiel bei Ajax Amsterdam 3:1 (0:0). Das Rückspiel findet am Mittwoch in München statt.

Ein Eigentor von Kay-Lee de Sanders (57.) sowie die Treffer von Sydney Lohmann (69.) und Simone Laudehr (86.) ließen den Bundesliga-Spitzenreiter jubeln. Jonna van de Velde (79.) verkürzte für die Gastgeberinnen, als die Bayern in der Defensive zu nachlässig wurden.

Trainer Jens Scheuer zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, übte aber Kritik an der Leistung in der ersten Hälfte. "Ein Sieg und drei Tore sind in einem Auswärtsspiel in der Champions League natürlich super positiv. Wir haben etwas schleppend ins Spiel gefunden, was für uns eigentlich ungewöhnlich ist, das müssen wir aufarbeiten", sagte der 42-Jährige.

Der Double-Gewinner VfL Wolfsburg hatte bereits am Mittwoch 5:0 (3:0) beim serbischen Meister Spartak Subotica gewonnen und steht vor dem zweiten Vergleich am Mittwoch mit einem Bein im Achtelfinale.