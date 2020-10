DFB-Damen lösen ohne eigenes Zutun vorzeitig das EM-Ticket für 2022

Die deutschen Fußballerinnen haben am Freitag ohne eigenes Zutun vorzeitig das Ticket für die EM 2022 in England gelöst. Da Verfolger Irland in der Ukraine am Abend 0:1 (0:1) verlor, ist der Rekordeuropameister als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe I mit fünf Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen.

"Wir freuen uns sehr über die vorzeitige EM-Qualifikation. Es bleibt dennoch unser Ziel, auch noch die letzten beiden Spiele in diesem Wettbewerb gegen Griechenland und Irland zu gewinnen. Wir wollen die EM-Qualifikation ohne Punktverlust zu Ende führen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat mit 18 Zählern aus sechs Spielen bislang die Maximalausbeute geholt. Irland hat nur noch das Heim-Rückspiel gegen Deutschland am 1. Dezember zu absolvieren. Nur die neun Gruppensieger sowie die drei besten -zweiten qualifizieren sich direkt, die restlichen Zweiten spielen in Play-offs um drei weitere EM-Tickets.

Das deutsche Team bereitet sich derzeit in Wiesbaden auf das Länderspiel am Dienstag (16.00 Uhr/ARD) gegen den kommenden EM-Gastgeber vor. Die wegen der Pandemie um ein Jahr verschobene Europameisterschaft findet vom 6. bis 31. Juli 2022 statt. Titelverteidiger sind die Niederlande, Deutschland holte bislang achtmal den Titel.