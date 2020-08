Wolfsburgs Torjägerin Harder vor Wechsel zu Chelsea

Der VfL Wolfsburg muss nach dem Champions-League-Finale einen schmerzlichen Verlust verkraften: Star-Stürmerin Pernille Harder (27) steht nach SID-Informationen vor einem Wechsel zum englischen Frauenfußball-Meister FC Chelsea.

Laut Sportbuzzer sind die Blues bereit, eine Bundesliga-Rekordablöse von 350.000 Euro für die Dänin (Vertrag bis 2021) zu zahlen. Das Endspiel der Königsklasse am Sonntag (20.00 Uhr) gegen Titelverteidiger Olympique Lyon in San Sebastian wäre somit Harders letzter Auftritt im Wolfsburger Trikot. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Harder, deren Partnerin Magdalena Eriksson bei Chelsea spielt, war im Januar 2017 vom FC Linköping/Schweden zu den Wölfinnen gewechselt. Mit einer Quote von 105 Toren in 113 Pflichtspielen hatte sie großen Anteil am Erfolg des Vereins, der seither immer das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.

2018 wurde Harder zu Europas Fußballerin des Jahres gekürt, In der Spielzeit 2017/2018 (17) sowie in der vergangenen Saison (27) war sie Torschützenkönigin der Bundesliga.