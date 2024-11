Nächster Nackenschlag in der Europa League! 1899 Hoffenheim nur mit Remis gegen Olympique Lyon

Der Bundesliga-Drittletzte kam am 4. Spieltag der Ligaphase nicht über ein 2:2 (0:0) gegen Olympique Lyon hinaus. Die Tore von Valentin Gendrey (47.) und Umut Tohumcu (90.+6) waren zu wenig für einen Sieg der Kraichgauer. Der Brasilianer Abner (66.) und Alexandre Lacazette (90.+4) trafen für Lyon.

Die Hoffenheimer haben magere fünf Punkte auf dem Konto. In den vergangenen fünf Pflichtspielen gelang der TSG nur ein knapper Sieg im DFB-Pokal (2:1) gegen den 1. FC Nürnberg. Am Sonntag steht ein eminent wichtiges Ligaspiel für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo beim FC Augsburg an.

"Es hat danach ausgesehen, dass wir als Verlierer vom Platz gehen. Der Punkt ist aber verdient", sagte Florian Grillitsch bei RTL+.

Vor 18.227 Zuschauern in Sinsheim starteten die Hoffenheimer gut. Den Gästen war deutlich anzumerken, dass zahlreiche Stammspieler mit Blick auf das Derby in der heimischen Liga am Sonntag gegen AS Saint-Etienne geschont wurden. Dennoch hatte Georges Mikautadze eine erste gute Möglichkeit per Kopf für Lyon (9.).