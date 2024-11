Slavia Prag vs. Fenerbahce Istanbul, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fener in EL im TV und Livestream?

Am 5. Spieltag der Europa League empfängt Slavia Prag heute, 28. November, Fenerbahce Istanbul. Die Partie wird um 21 Uhr in der Fortuna-Arena in Prag angepfiffen.

Beide Teams stehen unter Druck: Slavia Prag rangiert auf dem 23. Platz, Fenerbahce auf dem 21. und beide können es sich nicht leisten, weitere Punkte zu verlieren. Fenerbahce hat in den letzten zehn Pflichtspielen nur eine Niederlage kassiert und konnte in jeder Europa-League-Partie bislang mindestens einen Treffer erzielen.