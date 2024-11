RTL, Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Fußball Europa und Conference League 5. Spieltag heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen, Donnerstag, 28. November, wird in der Europa League und der Conference League wieder um wichtige Punkte gespielt. In der Conference League wird der 4. Spieltag und in der Europa League der 5. Spieltag absolviert.

Mit dem 1. FC Heidenheim, der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sind auch drei Bundesligisten mit von der Partie.

Mit SPOX bekommt Ihr einen Überblick über die Übertragungen!