Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag: Europa League heute im Liveticker

Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag: Europa League heute im TV und Livestream

Wer heute bei Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag live dabei sein will, benötigt ein Premium-Abo der Streamingplattform RTL+ (8,99 Euro im Monat). Dort läuft die Partie exklusiv live als Einzelspiel und in der Konferenz.