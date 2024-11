AZ Alkmaar vs. Galatasaray Istanbul, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala in EL im TV und Livestream?

Galatasaray Istanbul ist am heutigen Tag, 28. November, bei AZ Alkmaar zu Gast. Der Anpfiff für das Duell ertönt um 18.45 Uhr im AFAS-Stadion in Alkmaar.

Nach den ersten vier Spieltagen der Europa-League-Saison 2024/25 sind noch sieben Teams ungeschlagen - darunter auch Galatasaray. Der türkische Rekordmeister feierte bislang Siege gegen PAOK (3:1), Elfsborg (4:3) und Tottenham (3:2). Beim Auswärtsspiel in Riga musste sich Gala jedoch mit einem 2:2 zufrieden geben. Heute will Galatasaray auch in Alkmaar weitere Punkte sammeln.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Stream zeigt.