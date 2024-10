Erste EL-Niederlage: TSG Hoffenheim verliert trotz guter Leistung Härtetest beim FC Porto

Der Bundesligist verlor den Härtetest beim FC Porto mit 0:2 (0:1), zeigte aber eine gute Leistung gegen das portugiesische Spitzenteam.

Für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo war es die erste Niederlage nach zuvor drei ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie.

Vier Punkte im Europacup bedeuten einen Platz im Tabellenmittelfeld, der Auftritt gegen ein Top-Team aus Portugal dürfte aber weiteres Selbstvertrauen für das knifflige Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bringen. Tiago Djalo (45.+2) knackte nach einem Freistoß die ansonsten gut sortierte Hoffenheimer Abwehr, Samu Omorodion (75.) erhöhte.

"Was hatten sie, vielleicht drei Torchancen, oder vier? Wir haben eigentlich ein super Spiel gemacht, spielen uns ganz viele Möglichkeiten raus und haben gerade in der ersten Halbzeit super Torchancen", monierte Nationaltorwart Oliver Baumann am RTL-Mikro: "So ist es bitter, denn ich denke, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht."