Twente Enschede vs. Fenerbahce Istanbul, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL 2. Spieltag im TV und Livestream?

Eine ganze Menge an Spielen findet im Rahmen des zweiten Spieltags der Europa League am heutigen Donnerstag (3. Oktober) an. Unter anderem: Twente Enschede vs. Fenerbahce Istanbul. Ab 21 Uhr geht es zwischen den beiden Teams im Grolsch Veste (Enschede) zur Sache.

