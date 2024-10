Galatasaray Istanbul vs. IF Elfsborg, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala in der EL im TV und Livestream?

Galatasaray Istanbul hat einen Lauf! Mit Ausnahme der beiden Spiele in der Champions-League-Qualifikation ist der Verein aus der türkischen Metropole noch ungeschlagen. Am vergangenen Samstag gab es einen 3:1-Sieg gegen Antalyaspor in der heimischen SüperLig.

In der Europa League verspielte man zuletzt allerdings eine 2:0-Führung beim lettischen Klub Rigas Futbola Skola (2:2). Mit vier Punkten nach den ersten beiden Partien belegen die Türken derzeit den achten Patz in der EL-Tabelle.

Die nächste Chance auf einen Sieg bietet sich Gala am heutigen Nachmittag, wenn man den IF Elfsborg Boras aus Schweden empfängt. Wieso die Partie anders als normalerweise nicht an einem Donnerstag ausgetragen wird und dann noch so früh, haben wir Euch bereits hier erklärt.