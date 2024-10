Fenerbahce Istanbul vs. Manchester United, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fener in EL im TV und Livestream?

Fenerbahce Istanbul gegen Manchester United ist am heutigen Donnerstag, 24. Oktober, eine von 16 Partien des 3. Spieltags in der Europa-League-Gruppenphase. Spielbeginn in der Ülker Arena ist um 21 Uhr.

Es ist ein Duell zweier in der Europa League bisher noch ungeschlagenen Mannschaften. Fener steht nach zwei Spielen bei vier Punkten, Manchester United nach zwei Unentschieden bei zwei Zählern. Die Red Devils stehen also etwas mehr unter Druck als Fenerbahce.