Europa und Conference League, Übertragung heute live: Wo läuft der 2. Spieltag im Free-TV und Livestream?

Am Dienstag und Mittwoch ging es in der Champions League zur Sache, am heutigen Donnerstag, den 3. Oktober, liegt der Fokus auf der Europa League und der Conference League. Der 2. Spieltag steht an, in der Europa League sind die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt im Einsatz, in der Conference League ist der 1. FC Heidenheim gefragt.

Während in der Europa League 18 Partien absolviert werden, sind es in der Conference League 16.