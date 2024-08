Rapid Wien vs. Sporting Braga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Qualifikation in Österreich im TV und Livestream?

In der Europa League stehen am heutigen Donnerstag, den 29. August, die Playoff-Rückspiele an. Auch der SK Rapid Wien ist im Einsatz, gegen den portugiesischen Topklub Sporting Braga müssen die Wiener einen 1:2-Rückstand aus der Hinrunde aufholen. Dafür haben die Grün-Weißen heute Heimvorteil, gespielt wird das Rückspiel nämlich im heimischen Allianz Stadion, wo um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.