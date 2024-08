Europa League, neuer Modus: So funktioniert die Auslosung in der Gruppenphase

© getty

Europa League, neuer Modus: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase?

Die Gruppenphase wird beginnend mit diesem Jahr zu einer Ligaphase, die Anzahl an Teilnehmern wird von 32 auf 36 aufgestockt. Jede Mannschaft wird in der Liga je vier Spiele als Gastgeber und vier als Gast bestreiten. Es wird keine Begegnung in der Ligaphase zweimal gegeben, für jede Mannschaft in der Europa League werden also acht verschiedene Gegner ausgelost.

Die Auslosung ist für den 30. August im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz) geplant.