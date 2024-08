FCSB Bukarest vs. LASK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Qualifikation in Österreich im TV und Livestream?

Im Hinspiel vor einer Woche trennten sich der FCSB Bukarest und der LASK mit einem 1:1-Unentschieden. Am heutigen Donnerstag, den 29. August, bestreiten die beiden Mannschaften das Rückspiel in den Europa-League-Playoffs. Der Ball dafür rollt ab 20.30 Uhr in der Arena Nationala in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.