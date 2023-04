Anzeige

Schafft Bayer Leverkusen es ins Halbfinale der Europa League? Heute geht es ins Viertelfinalrückspiel beim belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise. Hier gibt es die Partie im Liveticker.

Findet das Europa League-Halbfinale mit deutscher Beteiligung statt? Das entscheidet sich heute Abend, wenn Bayer Leverkusen im Viertelfinalrückspiel bei Union Saint-Gilloise zu Gast ist. Hier gibt es die Partie im Liveticker.

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Hoffnungsträger für den Abend ist damit auch schon genannt: Florian Wirtz soll es heute auch wieder richten. Im Bundesliga-Gastspiel beim VfL Wolfsburg nur von der Bank kommend, dürfte der 19-Jährige heute wieder von Beginn an auflaufen.

Vor Beginn: Dass Union Saint-Gilloise ein unangenehmer Gegner sein kann, haben die Belgier in dieser Europa League bereits zuhauf bewiesen. Auch im Viertelfinalhinspiel in Leverkusen bestätigte sich das: Nur durch einen späten Treffer von Florian Wirtz geht Bayer mit einem 1:1 in das heutige Rückspiel.

Vor Beginn: Schönen guten Abend und herzlich Willkommen zum heutigen Viertelfinalrückspiel zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen. Anpfiff ist um 21 Uhr im Lotto Park in Brüssel.

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union Saint-Gilloise: Moris - Kandouss, Burgess, Machida - Niewkoop, Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin - Adingra, Boniface

Moris - Kandouss, Burgess, Machida - Niewkoop, Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin - Adingra, Boniface Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Demirbay, Hincapie - Diaby, Wirtz, Adli

Union Saint-Gilloise vs. Bayer Leverkusen: Europa League heute im TV und Livestream

RTL überträgt die Europa-League-Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise live ab 20.15 Uhr im Free-TV. Als Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund für den Sender im Einsatz.

Im Livestream überträgt RTL die Partie zudem auf dem eigenen Streamingdienst RTL+. Dort gibt es die Partie auch in der Konferenz.

Europa League - Das Viertelfinale im Überblick