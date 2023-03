Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

In der Europa League empfängt heute Union Berlin das belgische Team Union Saint-Gilloise. Wie Ihr das Achtelfinal-Hinspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Europa League, Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Drei Bundesligisten sind in der Europa League im Achtelfinale noch vertreten - auch Union Berlin. Am heutigen Donnerstag, 9. März, empfangen die Eisernen im Stadion an der Alten Försterei Union Saint-Gilloise zum Hinspiel. Spielbeginn ist um 18.45 Uhr.

Union schaltete in der vorangegangenen Runde den niederländischen Spitzenverein Ajax Amsterdam aus. Die Belgier waren als Sieger der Vorrundengruppe D schon fix für das Achtelfinale qualifiziert. Interessanterweise spielte auch Union Berlin in der Vorrundengruppe D, schloss diese aber mit einem Punkt weniger ab als Union Saint-Gilloise. In der Gruppenphase gewannen die Belgier in Berlin, der Bundesligist siegte dafür bei Union Saint-Gilloise. Beide Spiele endeten 1:0.

In der Bundesliga belegt Union trotz zwei Spielen ohne Sieg in Serie den dritten Platz. Union Saint-Gilloise belegt in der ersten belgischen Liga acht Punkte hinter Tabellenführer KRC Genk Platz zwei.

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Partie von Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Rechteinhaber RTL zeigt an jedem Europa-League-Donnerstag zwar eine Partie live im frei empfangbaren Fernsehen, heute entschied sich der Privatsender für die Liveübertragung von Juventus Turin gegen den SC Freiburg.

Mit einem Abonnement bei RTL+ könnt Ihr Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise Spiel aber ab 18.10 im Livestream - auch als Teil der angebotenen Konferenz - verfolgen. Ein Abo bei RTL+ ist kostenpflichtig (6,99 Euro pro Monat) - Ihr könnt das Angebot jedoch einen Monat lang kostenlos testen und danach jederzeit wieder kündigen.

Der Livestream kann über die App RTL+ auch auf Handys, Tablets und Smart-TVs angesehen werden.

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im Liveticker

Kostenlos berichtet SPOX heute vom Europa-League-Auftritt von Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise - und zwar in Form eines Livetickers, der auch alle wichtigen Informationen geben wird.

Hier geht's zum Liveticker Union Berlin - Union Saint-Gilloise.

© getty Urs Fischer ist seit 2018 Trainer von Union Berlin.

Europa League: Die Achtelfinal-Hinspiele im Überblick