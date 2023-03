Juventus Turin vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Für den SC Freiburg steht heute das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Juventus Turin an. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Liveticker und im Livestream verfolgen könnt.

Europa League, Juventus Turin vs. SC Freiburg: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Für den SC Freiburg steht am heutigen Donnerstag, 9. März, das wohl größte Spiel in der Vereinsgeschichte an. Die Breisgauer spielen heute in der Europa League bei Juventus Turin. Das Achtelfinal-Hinspiel wird um 21 Uhr im Juventus Stadium angepfiffen.

"Dass die Jungs das geschafft haben, dort jetzt kicken zu dürfen. Das ist jetzt mal so. Normalerweise spielt doch Gladbach da und jetzt spielt Juve gegen den SC Freiburg. Die Jungs haben so eine gute Leistung gezeigt, dass ich jetzt mit nach Turin darf. Das ist doch Wahnsinn", sagte SC-Trainer Christian Streich nach dem 0:0 in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag.

Sein Team qualifizierte sich als Erster der Vorrundengruppe G direkt für das Achtelfinale. Der italienische Rekordmeister startete in der Champions League in die europäische Saison 2022/23, stieg als Dritter der H dann in die Europa League ab. In der K.-o-Phase setzte sich die Alte Dame gegen den FC Nantes durch (1:1 und 3:0).

In der Serie A belegt Juventus nach einem 15-Punkte-Abzug wegen gefälschter Finanzberichte momentan nur Platz sieben. Freiburg ist in der Bundesliga Fünfter.

Juventus Turin verpatzte die Generalprobe für das Europa-League-Duell mit dem SC Freiburg. Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den Bundesligisten unterlag der Rekordmeister bei der AS Rom mit 0:1.

Juventus Turin vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel des SC Freiburg bei Juventus Turin kann heute live im Free-TV verfolgt werden. Der Rechteinhaber an den Spielen der Europa League in Deutschland, die Mediengruppe RTL, zeigt das Achtelfinal-Hinspiel ab 20.15 Uhr auf dem Privatsender RTL. Als Moderatorin ist Laura Papendick im Einsatz, zudem die beiden Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. Kommentiert wir die Partie von Marco Hagemann und Steffen Freund.

Live dabei sein könnt Ihr bei Juventus vs. Freiburg auch im Livestream auf RTL+ . Dort wird auch eine Konferenz mit weiteren Spielen der Europa League und der Conference League angeboten. RTL+ kann einen Monat lang kostenlos getestet werden, danach kostet ein Abo 6,99 oder 12,99 Euro im Monat.

Juventus Turin vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Ihr könnt heute Juventus Turin vs. SC Freiburg nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann haben wir die perfekte Alternative - den Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker Juventus Turin - SC Freiburg.

© getty Dusan Vlahovic ist einer von vielen Stars im Kader von Juventus Turin.

Europa League: Die Achtelfinal-Hinspiele im Überblick