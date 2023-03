Anzeige

In der Europa League finden heute Achtelfinal-Hinspiele statt. Wo Ihr diese live im TV und im Livestream verfolgen könnt und ob es auch eine Übertragung im Free-TV gibt, erfahrt Ihr hier.

16 Mannschaften dürfen sich noch Hoffnungen auf den Sieg in der Europa League machen. Für diese geht es am heutigen Donnerstag, 9. März allesamt zur Sache, stehen doch die Achtelfinal-Hinspiele an. Vier Partien werden um 18.45 Uhr angepfiffen, die weiteren vier um 21 Uhr.

Drei Spiele sind aus deutscher Sicht von besonderer Relevanz, da sie mit Beteiligung der noch im Wettbewerb vertreten Bundesligisten ablaufen. Die wohl schwerste Aufgabe hat der SC Freiburg beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin zu bewältigen. Für Union Berlin und Berlin Leverkusen geht es in den Heimspielen gegen Union Saint-Gilloise bzw. Ferencvaros Budapest darum, ein positives Ergebnis für das Rückspiel in einer Woche zu erzielen.

Europa League: Die Achtelfinal-Hinspiele im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts 18.45 Uhr Union Berlin Union Saint-Gilloise Bayer Leverkusen Ferencvaros Budapest Sporting Lissabon FC Arsenal AS Rom Real Sociedad San Sebastian 21 Uhr FC Sevilla Fenerbahce Istanbul Juventus Turin SC Freiburg Manchester United Real Betis Sevilla Schachtar Donezk Feyenoord Rotterdam

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Wie immer, wenn an einem Donnerstag in der Europa League gespielt wird, gibt es auch heute ein Spiel live im Free-TV zu sehen. Dieses Mal ist es die Partie Juventus Turin vs. SC Freiburg, die ab 20.15 Uhr von RTL übertragen wird.

Der Privatsender sorgt zudem auch dafür, dass alle weiteren Spiele live verfolgt werden können. Möglich ist das über den offiziellen Streamingkanal RTL+ , der auch über die App RTL+ auf Handys, Tablets und Smart-TVs installiert werden kann. Neben allen acht Spielen Einzeln gibt es auch eine Konferenz, in der zuerst die Spiele mit Anstoß 18.45 Uhr und dann die Spiele mit Anstoß 21 Uhr zusammengefasst werden.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: Die Spiele im Liveticker

Alle Spiele live und dazu eine Konferenz - das bietet Euch heute auch SPOX. In unseren ausführlichen Livetickern seit Ihr stets auf dem aktuellen Stand des Geschehens.

Europa League: Die Termine der Saison 2022/23

Nach der Zwischenrunde geht es mit dem Achtelfinale weiter. Dann greifen auch die Gruppensieger wieder in den Wettbewerb ein.

Achtelfinale: 09. und 16. März 2023

09. und 16. März 2023 Viertelfinale: 13. und 20. April 2023

13. und 20. April 2023 Halbfinale: 11. und 18. Mai 2023

11. und 18. Mai 2023 Finale: 31. Mai 2023

Europa League: Die letzten fünf Sieger