Europa League, Übertragung: Auslosung der Zwischenrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Vor dem Achtelfinale der Europa League findet noch eine Zwischenrunde mit den Absteigern aus der Champions League statt. Die Auslosung dazu steigt am heutigen Montag. SPOX teilt mit, wie sie sich live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Wie in der Champions League ist auch in der Europa League die Gruppenphase absolviert. Anders als in der Königsklasse findet am heutigen Montag, den 7. November, für die zweithöchste europäische Spielklasse jedoch noch nicht die Auslosung zum Achtelfinale statt. Diese ist erst für den 24. Februar geplant.

In der Europa League wird zwischen Vorrunde und Runde der letzten 16 noch eine Zwischenrunde absolviert, hier greifen die Absteiger aus der Champions League ein. Sie treffen jeweils auf einen Gruppenzweiten der Europa League. Wer sich in diesen Playoffs durchsetzt, wird dann bei der Ziehung zum Achtelfinale einem Gruppensieger zugelost.

Die Auslosung zu ebenjener Zwischenrunde ist es, die heute nach der Ermittlung der Paarungen für die Champions League über die Bühne geht. Los geht es in Nyon (Schweiz) um 13 Uhr.

Welche Vereine betrifft der heutige Akt? Die CL-Absteiger: Bayer Leverkusen, Juventus, Ajax Amsterdam, Sporting, FC Barcelona, FC Sevilla, RB Salzburg und Schachtjor Donezk. Die EL-Gruppenzweiten: PSV Eindhoven, Stade Rennes, AS Rom, Union Berlin, Manchester United, FC Midtjylland, FC Nantes, AS Monaco.

© getty Wen kriegen die Bundesligisten bei der Auslosung der Europa League?

Europa League, Übertragung: Auslosung der Zwischenrunde heute live im TV und Livestream

Mit eigenen Augen miterleben kann man die Ziehung der Zwischenrunde heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt sie kostenlos bei Sky Sport News und im Free-Livestream auf skysport.de. Kunden können dann auch auf Sky Go und WOW zurückgreifen, um via Livestream dabei zu sein.

Die UEFA selbst strahlt die Auslosung ebenfalls live aus, bietet hierzu einen Livestream auf der eigenen Website an.

Europa League, Übertragung: Auslosung der Zwischenrunde heute im Liveticker

Ebenfalls nichts von der Auslosung in der Europa League verpasst Ihr, wenn Ihr Euch einfach hier bei SPOX reinklickt. Zur Verfügung steht nämlich ein Liveticker, der umgehend über die Paarungen informiert. So muss man gar nicht zwingend im TV oder Livestream einschalten.

Europa League: Die letzten fünf Sieger