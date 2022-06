Platzsturm in Europa League: Geisterspiel auf Bewährung für Eintracht Frankfurt

Gut einen Monat nach Eintracht Frankfurts Finaleinzug in der Europa League hat die Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) den Platzsturm durch die Fans aufgearbeitet. Der Klub wurde zu einem Europapokalspiel vor leeren Rängen auf Bewährung verurteilt, zudem muss die Eintracht eine Strafe in Höhe von 80.000 Euro zahlen.

Das teilte die UEFA am Mittwoch mit. Die Bewährung gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren.

Frankfurt hatte am 5. Mai vor eigenem Publikum im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United (1:0) das Endspiel erreicht, die jubelnden Fans stürmten nach Schlusspfiff den Platz. Auch das mehrfache Abbrennen von Pyrotechnik und das Werfen von Gegenständen wurde von der UEFA geahndet.

Die Eintracht gewann am 18. Mai auch das Finale gegen die Glasgow Rangers (5:4 i.E.). Als Europa-League-Sieger wird sie in der kommenden Saison in der Champions League starten.