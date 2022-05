Im Europa-League-Halbfinale ist RB Leipzig heute zu Gast bei den Glasgow Rangers. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob der Bundesligist das Finale des Wettbewerbs erreichen kann.

Auf dem Weg in das Finale der Europa League muss RB Leipzig am heutigen Abend die Glasgow Rangers aus dem Wettbewerb kegeln. Ob das Team von Domenico Tedesco den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel retten kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig: Europa League Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit einem knappen Vorsprung geht RB Leipzig heute in das Rückspiel gegen die Glasgow Rangers. In einer äußerst umkämpften und teils zähen Partie gewann das Team von Domenico Tedesco das Hinspiel mit 1:0 dank eines sehenswerten Treffers von Angelino kurz vor dem Abpfiff. Am vergangen Spieltag in der Liga verlor RB jedoch gegen schwächelnde Gladbacher. Eine Leistungssteigerung muss am heutigen Tag also her, wenn die Leipziger das Ticket für das Finale buchen wollen.

Vor Beginn: Die Begegnung wird heute um 21.00 Uhr im Ibrox Stadium in Glasgow angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Europa-League-Halbfinals zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig.

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig: Europa League Halbfinale heute live im TV und Livestream

Im TV läuft am heutigen Abend das Halbfinale in der Europa League zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig nicht. RTL+ zeigt das Spiel jedoch live und in voller Länge heute im Livestream.

Ihr benötigt ein Abo bei RTL+, um die Partie heute live und vollumfänglich im Livestream zu erleben. Das kostet im Monat 4,99 Euro.

Europa League: Das Halbfinale im Überblick