Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Finale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist soweit! Das Finale der Europa League steht heute Abend in Sevilla an. Eintracht Frankfurt trifft auf die Glasgow Rangers. Wer kann sich am Ende durchsetzen und die Europa League gewinnen? Wie Ihr das Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.

Das Europa League Finale der Saison 2021/22 lautet Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers. Ein Duell, das so vermutlich niemand erwartet hätte. Doch beide Mannschaften kämpften sich im Laufe des Wettbewerbs immer weiter vor, bis hin zum Finale in Sevilla. Die Glasgow Rangers legten in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Wiederauferstehung hin. Noch im Jahr 2012 musste der Verein in die Insolvenz und fand sich zwischenzeitlich in der vierten schottischen Liga wieder. Nun ist der Klub zurück auf der großen internationalen Bühne.

Auch Frankfurts Entwicklung der vergangenen Jahre war beeindruckend. In der Saison 2015/16 konnte die Eintracht in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg gerade so den Abstieg in die 2. Bundesliga verhindern. Unter Fredi Bobic kam der Erfolg zurück an den Main. Bereits vor ein paar Jahren stand man gegen den FC Chelsea im Halbfinale der Europa League. Damals schied man nur knapp gegen die Londoner im Elfmeterschießen aus. Dieses Jahr hat es mit dem Finale geklappt. Nun soll auch der Titel her.

Europa League: Die Halbfinals im Rückblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Runde Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr RB Leipzig 1:0 Glasgow Rangers Hinspiel Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr West Ham United 1:2 Eintracht Frankfurt Hinspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Glasgow Rangers 3:1 RB Leipzig Rückspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Eintracht Frankfurt 1:0 West Ham United Rückspiel

© getty Durch einen 1:0-Sieg der Frankfurter Eintracht gegen West Ham United steht der Verein im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Finale der Europa League heute live im TV und Livestream

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Finale der Europa League heute live im Free-TV

Der Sender RTL hat sich die Übertragungsrechte an der EL gesichert. Das Finale der Europa League zwischen Frankfurt und Glasgow wird also in voller Länge bei RTL ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr. Es begrüßt Euch Moderatorin Laura Papendick und stimmt Euch gemeinsam mit Experte Karl-Heinz Riedle auf das Spiel ein. Kommentieren wird die Begegnung Marco Hagemann zusammen mit Experte Steffen Freund.

Eine weitere Möglichkeit, Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers im Free-TV zu verfolgen, bietet der österreichische Free-TV-Sender ORF1 an. Der Sender ist in Teilen Deutschlands empfangbar.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Finale der Europa League heute live im Livestream

Natürlich könnt Ihr das Spiel auch im Livestream verfolgen. Dort bietet RTL einen kostenpflichtigen Stream an.

Ihr benötigt ein Abonnement von RTL+, um das Spiel im Livestream sehen zu können. Der Preis liegt bei 4,99 Euro im Monat. Zudem bietet der Sender eine Testphase von 30 Tagen an.

© getty Darum geht's im Finale von Sevilla. Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers wollen beide diesen Pokal gewinnen.



Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Finale der Europa League heute live im Liveticker

Ihr habt kein RTL+-Abonnement? Kein Problem denn den Liveticker zum Europa League Finale stellt Euch SPOX bereit. Wer live das Spiel verfolgen will, kann das gerne hier machen.

Hier geht es zum Liveticker des Europa League Finales zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Finale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers Wettbewerb: Europa League, Finale

Europa League, Finale Datum: 18. Mai 2022

18. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla (Spanien)

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla (Spanien) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Finale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

- Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré Glasgow Rangers: A. McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Jack, Lundstram, Kamara - S. Wright, Aribo, Kent

Europa League: Die Sieger der letzten Jahre