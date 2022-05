Für Eintracht Frankfurt geht es am heutigen Abend beim Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers um alles. Wir werfen für Euch vor dem Duell einen Blick auf das Personal, die Ausfälle sowie die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden Teams.

Am heutigen Mittwoch, den 18. Mai, geht es für Eintracht Frankfurt um alles! Um 21.00 Uhr trifft die SGE im Finale der Europa League im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla) auf die Glasgow Rangers aus Schottland.

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Die Stimmung bei Eintracht Frankfurt ist aktuell bestens. Mit dem heutigen Duell gegen die Glasgow Rangers kann die SGE eine herausragende Europa-League-Saison krönen. Die gute Nachricht für Trainer Oliver Glasner: Er kann auf fast alle Spieler seines Kaders zurückgreifen. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 05 zogen sich Evan Ndicka und Tuta eine Blessur zu - beide konnten unter der Woche jedoch am Abschlusstraining teilnehmen und stehen heute zur Verfügung.

Das gilt auch für Jesper Lindström. Der Offensivmann verletzte sich im Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United und arbeitete seitdem an seinem Comeback. Es ist möglich, dass er heute gegen Glasgow starten kann. Nur auf einen Mann muss Oliver Glasner in der Abwehr verzichten: Martin Hinteregger zog sich gegen West Ham einen Muskelfaserriss zu und fehlt damit heute gegen Glasgow. Die Verantwortung lastet heute somit umso mehr Filip Kostic und Rafael Borre, die in dieser Saison zwei ganz wichtige Bausteine der Frankfurter Mannschaft sind.

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung - Glasgow Rangers

Die Blicke aufseiten der Glasgow Rangers sind vor allem auf einen gerichtet: Kapitän James Tavernier. Der Rechtsverteidiger ist mit sieben Treffern in dieser Europa-League-Saison der beste Torschütze des Wettbewerbs. Tavernier ist jetzt schon eine Legende in Glasgow. In 345 erzielte der Rechtsverteidiger ganze 83 Tore und gab über 100 Vorlagen. In dieser Saison waren es 19 Tore und 17 Assists. James Tavernier ist damit der wichtigste Spieler von Glasgow-Trainer Giovanni van Bronckhorst.

Van Bronckhorst kann am heutigen Abend zudem wieder auf einen absoluten Topstar zurückgreifen: Juve-Leihspieler Aaron Ramsey ist einsatzbereit. Auf ihren Topstürmer Alfredo Morelos müssen die Rangers jedoch verzichten. Joe Aribo wird den verletzen Morelos, der genauso wie Stürmer-Kollege Kemar Roofe ausfallen wird, wohl ersetzen.

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Glasgow Rangers: A. McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Ramsey, Lundstram, Kamara - S. Wright, Aribo, Kent

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung - Die Übertragung des Spiels im TV und Livestream

Das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers zeigt RTL am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Ab 20.15 Uhr seht Ihr die Vorberichte zum Spiel. Das Finale seht Ihr auf RTL ab 21.00 Uhr live und in voller Länge im Free-TV.

© getty Ansgar Knauff sorgt für die SGE mit Filip Kostic für viel Gefahr über die Außen.

RTL bietet Euch mit RTL+ zudem die Option das Spiel im Livestream zu verfolgen. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ um das Spiel dort im Livestream zu erlebe. Das Angebot von RTL+ könnt Ihr alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung - Die Übertragung des Spiels im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

