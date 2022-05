Eintracht Frankfurt, Fans beim Finale in Sevilla: Anzahl, Tickets, Fan-Marsch

Eintracht Frankfurt trifft im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers. In Sevilla darf ein weiteres Fan-Spektakel der Frankfurter Anhänger erwartet werden. Anzahl, Tickets, Fan-Marsch - wir liefern die wichtigsten Infos zu den Fans beim Finale.

Es ist endlich soweit! Eintracht Frankfurt duelliert sich am heutigen Mittwoch, den 18. Mai, mit den Glasgow Rangers um den Europa-League-Titel 2021/22. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla.

Das Schiedsrichterteam kommt aus Slowenien und wird von Slavko Vincic angeführt. Er wird an den Seitenlinien von seinen Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic unterstützt. Vierter Offizieller ist der Serbe Srdjan Jovanovic, als VAR-Assistent fungiert Jure Praprotnik.

Mit Frankfurt steht zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 wieder ein deutsches Team im Europa-League-Finale. Damals musste sich Werder Bremen im Endspiel Shakhtar Donetsk in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.

© getty Die Eintracht-Fans werden auch heute der 12. Mann auf dem Platz sein.

Auf dem Weg ins Finale setzten sich die Hessen gegen Top-Teams wie Barcelona oder West Ham United durch. Die Rangers aus Glasgow hingegen haben mit Borussia Dortmund und RB Leipzig gleich zwei Bundesligisten aus dem Weg geräumt.

Blickt man auf die Schlusstabelle der Bundesliga und die DFB-Pokalergebnisse, erkennt man, dass die SGE in den nationalen Bewerben weit hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben ist: Die Liga beendete man auf Rang elf, im DFB-Pokal war bereits in der 1. Runde Schluss (0:2 gegen Waldhof Mannheim).

Was in der Liga und im Pokal jedoch nicht funktioniert hat, klappt in der Europa League umso besser. Einen der Gründe, warum es international so gut läuft, liefern unter anderem die Frankfurter Anhänger, die in dieser Spielzeit bereits für einige spektakuläre Momente sorgten (u.a. beim Auswärtsspiel gegen Barcelona). Auch beim Finale in Sevilla darf erwartet werden, dass die Fans der Hessen ihre Mannschaft von der ersten Minute an lautstark unterstützen und nach vorne peitschen.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX die Frankfurter Fan-Situation beim Finale in Sevilla.

Eintracht Frankfurt, Fans beim Finale in Sevilla: Anzahl, Tickets, Fan-Marsch

Das Stadion Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla bietet Platz für rund 40.000 Zuschauer und wird natürlich gänzlich ausverkauft sein. Beide Finalisten - sowohl Frankfurt als auch Glasgow - haben für das Finale der Europa League jeweils 10.000 Tickets bekommen. Demnach sind offiziell auch so viele Anhänger im Stadion in Andalusien zu erwarten, 13.000 weitere Karten haben "neutrale" Fans aus aller Welt über UEFA.com erhalten.

Während um die 10.000 Frankfurt-Anhänger im Stadion die Mannschaft anfeuern werden, werden in der Stadt selbst noch einige mehr sein. Denn: Die UEFA lässt in Sevilla zwei XXL-Public-Viewings veranstalten, die jeweils bis zu 50.000 Zuschauer zulassen - eines für die Frankfurt-Fans, das andere für die Fans der Rangers, die ebenfalls zahlreich erscheinen werden. "In Sevilla erwarten sie einen Ansturm, den diese Stadt noch nicht erlebt hat. Das wird ein einzigartiges Zusammentreffen der sangeskräftigsten und begeisterungsfähigsten Fans Europas", kündigte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann vor dem Spiel an. Natürlich wird es auch in Frankfurt selbst gleich mehrere Public Viewings geben.

Außerdem hat die SGE für 13 Uhr ein Fanfest auf dem Prado de San Sebastian in Sevilla geplant. Dabei werden deutsche Musiker wie das Rap-Duo Celo & Abdi sowie die Bands Tankard und Roy Hammer und die Pralinées auftreten. Danach, um etwa 17.30 Uhr, beginnt der Fan-Marsch ins Stadion.

