Im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals spielt Eintracht Frankfurt heute beim FC Barcelona. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Für Eintracht steht am heutigen Donnerstag, 14. April, das wohl wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte an. Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League spielen die Hessen nach dem 1:1 im Hinspiel beim FC Barcelona um den Einzug ins Halbfinale. Spielbeginn im Camp Nou unter der Leitung von Schiedsrichter Artur Soares aus Portugal ist um 21 Uhr.

Vor sechs Tagen zeigte der Bundesligist gegen den Favoriten auf den Sieg der diesjährigen Europa League eine starke Leistung. Auf diese will das Team von Trainer Oliver Glasner aufbauen und heute die große Überraschung schaffen. In Barcelona kann sich die Eintracht der Unterstützung von tausenden Fans sicher sein.

Die Generalprobe für das heutige Spiel verlief aus Frankfurter Sicht schlecht. In der Bundesliga setzte es am vergangenen Samstag eine 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg. Barcelona gewann dagegen am Wochenende in der Primera Division in Levante.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt im Europa League Viertelfinale heute live im TV und Livestream?

Wie bereits das Hinspiel wird auch das heutige Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt live im TV und im Livestream übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie liegen bei RTL.

Der Privatsender zeigt das Spiel live im Free-TV. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle beginnt um 20.15 Uhr. Wenige Minuten vor dem Anpfiff übernehmen die beiden Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Auf der Plattform RTL+ könnt Ihr das Spiel auch im Livestream verfolgen, als Einzelspiel oder in einer Konferenz mit Parallelspielen in der Europa League und der Conference League. RTL+ ist aber nur mit einem gültigen Abo abrufbar. Angeboten werden zwei Abos: RTL+ Premium für 4,99 Euro im Monat und RTL+ Premium Duo für monatlich 7,99 Euro. Neukunden können RTL+ Premium 30 Tage lang kostenlos testen und somit ohne Einschränkungen die komplette Welt von RTL+ ausprobieren.

Hier noch ein kurzer Blick nach Österreich! In unserem Nachbarland liegen die Übertragungsrechte an der Europa League bei Sky. Barcelona vs. Eintracht Frankfurt läuft heute ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Austria 2 (HD) und in einer Konferenz auf Sky Sport Austria 1 (HD). Einzelspiel und Konferenz könnt Ihr zudem im Livestream über die SkyGo-App oder via einem kostenpflichtigen SkyTicket verfolgen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt im Europa League Viertelfinale heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt heute Abend keine Möglichkeit, FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt live im TV oder im Livestream zu verfolgen? Kein Problem, denn im ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zum Liveticker FC Barcelona - Eintracht Frankfurt.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt im Europa-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Europa League (Viertelfinale, Rückspiel)

Europa League (Viertelfinale, Rückspiel) Datum: 14. April 2022

14. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Camp Nou (Barcelona)

Camp Nou (Barcelona) Free-TV (DE): RTL

Livestream (DE): RTL+

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): Sky Sport Austria

Liveticker: SPOX

Europa League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick