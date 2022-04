Eintracht Frankfurt spielt heute beim FC Barcelona um den Einzug ins Halbfinale der Europa League. Wie die SGE das Halbfinale erreicht, verraten wir Euch hier.

Eintracht Frankfurt träumt vom großen Coup! Nach de 1:1 im Hinspiel im heimischen Deutsche Bank Park geht es für den Bundesligisten am heutigen Donnerstag, 14. April, ab 21 Uhr beim FC Barcelona um den Einzug ins Halbfinale der Europa League.

Um nach der Saison 2018/19 wieder die Runde der Top 4 zu erreichen, muss das Team von Trainer Oliver Glasner an die starke Leistung im Hinspiel anknüpfen und auch über sich hinauswachsen. Nach Barcelona werden zahlreiche Eintracht-Fans mitreisen und die katalanische Metropole schon vor dem Anpfiff eines der größten Spiele der jüngeren Eintracht-Geschichte in einen Ausnahmezustand versetzen. "Zusammen mit den Fans wollen wir dort etwas Großes erreichen", sagte Kapitän Sebastian Rode.

Wie vor allen K.o.-Spielen in einem europäischen Wettbewerb stellt sich auch heute die Frage, welches Team mit welchen Ergebnisse die nächste Runde erreicht. Seit dieser Saison kommt bei der Beantwortung dieser Saison erleichternd hinzu, dass die Auswärtstorregel keine Gültigkeit mehr besitzt. Wichtig zu wissen ist deshalb, dass es heute in Barcelona bei einem Unentschieden nach 90 Minuten immer in die Verlängerung gehen wird, sowie bei einem Unentschieden nach Ende der Verlängerung ins Elfmeterschießen.

Und wie gelingt der SGE im Camp Nou jetzt der Einzug ins Halbfinale? Und wie scheidet die Eintracht aus? Das verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Eintracht Frankfurt: So kommt die SGE heute gegen den FC Barcelona weiter ins Halbfinale der Europa League

Eintracht Frankfurt zieht heute ins Halbfinale der Europa League ein, wenn ...

... die SGE nach Ende der regulären Spielzeit in Barcelona gewinnt. Dabei ist es völlig egal, ob das Spiel 1:0, 3:1 oder 7:5 für Frankfurt ausgeht.

... es nach einem Unentschieden nach 90 Minuten in die Verlängerung geht und die SGE in dieser eines oder mehr Tore erzielt als der FC Barcelona.

... es nach einer Verlängerung immer noch Unentschieden steht und die SGE dann das entscheidende Elfmeterschießen gewinnt.

Eintracht Frankfurt verpasst heute das Halbfinale der Europa League, wenn ...

... der FC Barcelona das Rückspiel nach 90 Minuten gewinnt.

... der FC Barcelona das Rückspiel in der Verlängerung gewinnt

... der FC Barcelona das Rückspiel im Elfmeterschießen gewinnt.

Europa League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick