Hinspiel im Europa League-Halbfinale! Am heutigen Abend gastiert die Frankfurter Eintracht in London bei West Ham United. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Duell heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

Heute Abend ist es wieder soweit! Eintracht Frankfurt ist im Zuge eines Europa League-Spiels im Ausland zu Gast. Der letzte Auftritt dieser Art, im Camp Nou in Barcelona, hätte wohl kaum mehr polarisieren können. Von knapp 30.000 SGE-Anhängern war zum Teil die Rede, dabei wären laut der Auswärtskontigenten-Regelung der UEFA lediglich 5.000 zugelassen gewesen.

Damit sich ein ähnliches Szenario heute Abend nicht wiederholt, setzt der englische Klub West Ham auf eine Null-Toleranz-Politik. Insgesamt 3.000 Tickets vergab man im Vorfeld an die Gäste, und laut den Verantwortlichen wird es auch garantiert dabei bleiben. Denn wer sich offensichtlich als Eintracht-Anhänger präsentiert und Karten für den Heimblock vorzeigt, wird es nicht durch die Kontrollen schaffen.

Davor warnte nun auch die Eintracht selbst. "Vor dem Ticketerwerb über nicht offiziell autorisierte Drittanbieter beziehungsweise Online-Plattformen wird ausdrücklich gewarnt. Fans von Eintracht Frankfurt mit Karten für andere als die für Eintracht Frankfurt vorgesehenen und zugewiesenen Bereiche werden nicht ins Stadion gelassen beziehungsweise des Stadions verwiesen", teilte man auf der Vereinswebsite mit.

© getty Bundesligist Eintracht Frankfurt kann beim kommenden Auswärtsspiel in der Europa League bei West Ham United nicht auf eine erneute Fanparty hoffen.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen West Ham United

Gute Nachrichten für all diejenigen, die sich das Spiel zu Gemüte führen wollen: Der Privatsender RTL wird die Partie für alle zugänglich im Free-TV zeigen. Alle Informationen zu den Übertragungszeiten sowie dem Streaming übers Internet, gibt's im folgenden.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt - Übertragung heute live im Free-TV?

Um das Match heute im kostenlosen linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr nichts weiter tun als den Kanal RTL aufzurufen. Bereits ab 20.15 Uhr, zum Beginn der Vorberichterstattung, könnt Ihr Euch auf das Topspiel einschwören.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt - Übertragung heute im kostenlosen Livestream?

Da RTL die exklusiven Übertragungsrechte besitzt, übernimmt das Unternehmen auch die Ausstrahlung im Livestream über das Internet. Um hier nun aber auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr Inhaberin oder Inhaber des RTL-eigenen Streamingdienstes RTL+ (ehemals TVnow) sein.

Normalerweise beträgt der Abopreis einer solchen Mitgliedschaft 4,99€ pro Monat. Derzeit ist es allerdings möglich, das gesamte Angebot für genau 30 Tage zu testen. Über diesen Link geht's direkt zur Buchungsseite.

Ihr seid bereits in Besitz eines RTL+ -Abonnements? Dann klickt einfach auf diesen Link und lasst Euch ohne Umwege zur Streamingseite führen.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen West Ham United - Der Liveticker bei SPOX

Wie man es von uns gewohnt ist, werden wir natürlich auch heute wieder einen Liveticker zur Partie zur Verfügung stellen. Wer also nicht die Möglichkeit hat, die Begegnung live zu sehen, kann sich hier auf dem Laufenden halten.

Hier geht's zum Liveticker der Partie West Ham United vs. Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen West Ham United - Alle Infos auf einen Blick

Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Halbfinale, Hinspiel

Halbfinale, Hinspiel Datum: Donnerstag, 28. April

Donnerstag, 28. April Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: London Stadium

London Stadium Übertragung: im TV: RTL im Livestream: RTL+



Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen West Ham United - Die Viertelfinal-Ergebnisse auf einen Blick