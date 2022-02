Der BVB trifft in den Playoffs der Europa League auf die Glasgow Rangers. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Hin- und Rückspiels.

Nach enttäuschenden Leistungen in der Gruppenphase der Champions League findet der BVB sich in der Europa League und muss an einem Gegner vorbei, der nicht unterschätzt werden sollte.

Die Glasgow Rangers stehen zwischen den Borussen und der K.o-Phase der Europa League. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu der Übertragung und wer das Hin- und Rückspiel live im TV und Livestream zeigt.

Der BVB bekommt am 17. Februar um 18.45 Uhr die Chance, zuhause im Signal Iduna Park vorzulegen gegen die Glasgow Rangers. Das Rückspiel findet eine Woche später, am 24. Februar, um 21 Uhr im Ibrox Stadium in Glasgow statt.

Europa League: Die Playoffs im Überblick

Datum Heim Anpfiff Gast Donnerstag, 17. Februar Zenit St. Petersburg 18 : 45 Betis Sevilla Donnerstag, 24. Februar Betis Sevilla 21 : 00 Zenit St. Petersburg Donnerstag, 17. Februar FC Barcelona 18 : 45 SSC Neapel Donnerstag, 24. Februar SSC Neapel 21 : 00 FC Barcelona Donnerstag, 17. Februar Sheriff Tiraspol 18 : 45 Sporting Braga Donnerstag, 24. Februar Sporting Braga 21 : 00 Sheriff Tiraspol Donnerstag, 17. Februar Borussia Dortmund 18 : 45 Glasgow Rangers Donnerstag, 24. Februar Glasgow Rangers 21 : 00 Borussia Dortmund Donnerstag, 17. Februar FC Sevilla 21 : 00 Dinamo Zagreb Donnerstag, 24. Februar Dinamo Zagreb 18 : 45 FC Sevilla Donnerstag, 17. Februar FC Porto 21 : 00 Lazio Rom Donnerstag, 24. Februar Lazio Rom 18 : 45 FC Porto Donnerstag, 17. Februar Atalanta Bergamo 21 : 00 Olympiakos Piräus Donnerstag, 24. Februar Olympiakos Piräus 18 : 45 Atalanta Bergamo Donnerstag, 17. Februar RB Leipzig 21 : 00 Real Sociedad Donnerstag, 24. Februar Real Sociedad 18 : 45 RB Leipzig

BVB: Wer zeigt / überträgt Playoffs der Europa League gegen Rangers live im TV und Livestream?

BVB vs. Rangers wird nach aktuellen Informationen nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Mediengruppe RTL hat sich die Rechte an der Europa League gesichert, zeigt jedoch nur eine Auswahl an Spielen im Free-TV.

BVB vs. Rangers wird dagegen wohl nur auf RTL+ zu sehen sein, was früher als TV Now bekannt war. Der Season Pass, mit dem Ihr dort die komplette K.o.-Runde der Europa League sowie Europa Conference League verfolgen könnt, ist für 19,96 Euro erwerbbar.

BVB: Playoffs der Europa League gegen Rangers im Liveticker verfolgen

Ihr könnt nicht auf die Livebilder zugreifen, wollt aber trotzdem den BVB in der Europa League verfolgen? Kein Problem, dafür gibt es die SPOX-Liveticker! Mit dem Ticker bekommt Ihr im Minutentakt alle wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen aus Dortmund beziehungsweise Glasgow.

Hier entlang zum Liveticker BVB vs. Rangers!

