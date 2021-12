In der Europa League geht es nach Abschluss der Gruppenphase mit der K.o.-Runde weiter. Wir verraten Euch, wann die Spiele stattfinden und geben weitere Informationen.

Wann ist die K.o.-Runde der Europa League? Datum, Termine, Spiele, Ansetzungen

Während in der Champions League der Wettbewerb im kommenden Jahr mit dem Achtelfinale fortgesetzt wird, steht in der K.o.-Runde der Europa League zunächst noch eine weitere Runde, die sogenannten Playoffs, an.

In diesen werden in acht Duellen zwischen den Gruppenzweiten der Europa League und den Gruppendritten der Champions League die noch freien Plätze im EL-Achtelfinale besetzt. In diesem stehen bereits die acht Gruppensieger der Europa League, unter anderem die beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen.

Die Playoffs wurden zu dieser EL-Saison neu eingeführt. In den vergangenen Jahren folgte auf die Gruppenphase jeweils das Sechzehntelfinale.

Und wann finden die EL-Playoffs statt? Das verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wann ist die K.o.-Runde der Europa League? Datum

Die Spiele der 1. K.o.-Runde, die Playoffs, finden am 17. Februar (Hinspiele) und 24. Februar (Rückspiele) statt. Die Rückspiele werden jeweils im Stadion des Gruppenzweiten der Europa League gespielt. Auch in der Europa League wird in dieser Saison die Auswärtstorregel nicht mehrangewandt. Steht es also in einem Duell nach 2 x 90 Minuten Unentschieden geht es in die Verlängerung, unabhängig davon welches Team auswärts öfter getroffen hat.

Bereits terminiert sind auch schon die weiteren Runden.

Europa League 2021/22: Die weiteren Termine im Überblick

Runde Termine Playoff, Hinspiele 17. Februar 2022 Playoff, Rückspiele 24. Februar 2022 Achtelfinale, Hinspiele 10. März 2022 Achtelfinale, Rückspiele 17. März 2022 Viertelfinale, Hinspiele 7. April 2022 Viertelfinale, Rückspiele 14. April 2022 Halbfinale, Hinspiele 28. April 2022 Halbfinale, Rückspiele 5. Mai 2022 Finale 18. Mai 2022

Europa League: Die K.o.-Runde im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Europa League liegen in dieser Saison bei der Mediengruppe RTL. In der Gruppenphase wurde an jedem Spieltag eine oder zwei Partien live im Free-TV auf RTL oder Nitro übertragen. Weitere Spiele und eine Konferenz wurden live auf dem offiziellen RTL-Streamingservice, RTL+, gezeigt. Für diesen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (4,99 Euro pro Monat), es wird aber ein kostenloser Probemonat angeboten.

Daran ändert sich auch bei den kommenden Spielen nichts. An jedem EL-Spieltag kann also mindestens eine Partie live im Free-TV verfolgt werden. Das wird in den nächsten Runden immer ein Spiel mit deutscher Beteiligung sein, in den Playoffs entweder mit Borussia Dortmund oder RB Leipzig.

Wann ist die K.o.-Runde der Europa League? Spiele, Ansetzungen

In Nyon wurden am Montag, 13. Dezember, die Playoff-Paarungen ausgelost. Die beiden deutschen Vertreter erwischten machbare Gegner. Borussia Dortmund trifft auf die Glasgow Rangers, RB Leipzig auf Real Sociedad San Sebastian.

Die beiden Bundesligisten haben im Hinspiel am 17. Februar 2022 jeweils Heimrecht, eine Woche später treten dann beide auswärts an.

Europa League: Die Playoff-Partien im Überblick