Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt spielt heute am 6. Spieltag der Europa League bei Fenerbahce Istanbul. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Europa League, Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Eintracht Frankfurt ist am heutigen Donnerstag, dem 9. Dezember, am 6. Spieltag der Europa League bei Fenerbahce in Istanbul gefordert. Die Partie des Bundesligisten beim Team des deutschen Weltmeisters Mesut Özil wird um 18.45 Uhr im Ülker Stadi angepfiffen.

Die Eintracht geht als Erster der Gruppe D in ihr finales Gruppenspiel. Um heute den direkten Einzug ins Achtelfinale zu realisieren reicht dem Team von Trainer Oliver Glasner bereits ein Unentschieden. Darauf will sich im Frankfurter Lager aber niemand verlassen. "Wir werden nicht abwartend agieren und sagen, ein Punkt reicht uns, wir schauen mal was rauskommt. Wir werden ganz klar auf Sieg spielen", kündigte Glasner an.

Sollte Frankfurt bei einer Niederlage und einem Sieg von Olympiakos Piräus bei Royal Antwerpen noch auf Tabellenplatz abrutschen, stünden Anfang kommenden Jahres zwei Partien in den Playoffs der K.o.-Runde gegen einen aus der Champions League ausgeschiedenen Gruppendritten an.

Fenerbahce kann selbst bei einem Sieg gegen Frankfurt die nächste Runde in der Europa League nicht mehr erreichen und muss dagegen hoffen, nicht von Antwerpen ganz aus dem europäischen Fußball für diese Saison verdrängt zu werden. Die Gruppendritten der diesjährigen Europa League spielen nämlich 2022 in der Conference League weiter.

Beim ersten Aufeinandertreffen am 1. Spieltag trennten sich Eintracht Frankfurt und Fenerbahce 1:1. Mit diesem Ergebnis könnte die Eintracht heute gut leben.

Europa League: der 6. Spieltag im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts 18.45 Uhr Sparta Prag Brönby IF Olympique Lyon Glasgow Rangers Real Sociedad San Sebastian PSV Eindhoven Sturm Graz AS Monaco SSC Neapel Leicester City Legia Warschau Spartak Moskau Fenerbahce Istanbul Eintracht Frankfurt Royal Antwerpen Olympiakos Piräus 21 Uhr Lazio Rom Galatasaray Istanbul Olympique Marseille Lokomotive Moskau Sporting Braga Roter Stern Belgrad Ludogorez Rasgrad FC Midtjylland Celtic Glasgow Betis Sevilla Ferencvaros Budapest Bayer Leverkusen KRC Genk Rapid Wien West Ham United Dinamo Zagreb

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Ob sich Eintracht Frankfurt heute direkt für das EL-Achtelfinale qualifiziert, kann nicht im Free-TV verfolgt werden. Die im Besitz der Übertragungsrechte an der Europa League und der Conference League befindliche Mediengruppe RTL entschied sich heute das Heimspiel von Union Berlin gegen Slavia Prag zum Free-TV-Spiel zu machen. Das Duell in der Conference League wird live auf dem Spartenkanal Nitro übertragen.

Live zu sehen ist Fenerbahce vs. Eintracht dennoch. Die Partie läuft auf der offiziellen Streaminglattform von RTL, RTL+ (ehemals TVNow), im Livestream. Für RTL + benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo, zumindest das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat. Für dieses kann man ein 30-tägiges Probemonat abschließen und somit Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt kostenlos verfolgen. Ebenfalls auf RTL+ ist das Gastspiel von Eintracht Frankfurt in Istanbul Teil einer vier EL-Spiele umfassenden Konferenz.

Nach der Anmeldung auf RTL+ könnt Ihr den Livestream über die Website und die RTL+-App abrufen. Die App gibt es inzwischen auch für die meisten Smart-TVs. Wer eines der internetfähigen TV-Geräte und ein RTL+-Abo besitzt, kann sich das Spiel oder die Konferenz auch auf dem großen TV-Bildschirm ansehen.

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel Fenerbahce vs. Frankfurt heute nicht via RTL+ live verfolgen könnt, empfehlen wir Euch den ausführlichen Liveticker von SPOX. Diesen Service bieten wir Euch kostenlos an!

Hier geht's zum Liveticker Fenerbahce SK - Eintracht Frankfurt.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker 6. Spieltag Europa League.

Europa League, Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Fenerbahce: Özer - Tisserand, Kim, Szalai - Kadioglu, Crespo, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel - Rossi, Özil - Berisha

Özer - Tisserand, Kim, Szalai - Kadioglu, Crespo, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel - Rossi, Özil - Berisha Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Toure, Sow, Jakic, Kostic - Hauge, Kamada - Borre

Europa League: Die Tabelle der Gruppe D