Eintracht Frankfurt trifft zum Abschluss der Gruppenphase der Europa League auswärts auf Fenerbahce. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Hinspiel haben die Eintracht und Fenerbahce gleich zum Auftakt der Vorrunde ausgetragen. Die Mannschaften trennten sich mit einem 1:1, für Fenerbahce traf Mesut Özil, für die SGE Sam Lammers.

Vor Beginn: Die SGE hat ihr Ticket zur Teilnahme am Achtelfinale bereits sicher, während die Türken definitiv ausgeschieden sind. Frankfurt kämpft im Fernduell mit Olympiakos Piräus aber noch um Platz eins. Diesen hat der Bundesligist derzeit mit zwei Punkten Vorsprung inne.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker! Eintracht Frankfurt tritt heute in der Europa League auswärts gegen Fenerbahce Istanbul an, los geht es um 18.45 Uhr.

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Fenerbahce: Özer - Tisserand, Kim, Szalai - Kadioglu, Crespo, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel - Rossi, Özil - Berisha

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt: Europa League heute live im TV und Livestream

Fenerbahce gegen Frankfurt läuft heute nicht live im Free-TV, dafür aber auf RTL+, der Livestream-Plattform von RTL. Diese ist allerdings kostenpflichtig.

Für RTL+ benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo, zumindest das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat. Für dieses kann man ein 30-tägiges Probemonat abschließen und somit Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt kostenlos verfolgen.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe D