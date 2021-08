Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet die Auslosung der Gruppenphase der Europa League statt. Wo Ihr diese live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt erfahrt Ihr hier.

Auf welche Gegner treffen die beiden deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in der Gruppenphase der Europa League 2021/22? Die Antwort darauf erfahren wir bei der heutigen Auslosung.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase - Ort, Zeit, Datum, Informationen

Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase findet am heutigen Freitag, 27. August, statt. Die Zeremonie beginnt in Istanbul um 13 Uhr.

Gleich eines vorneweg: Die Auslosung wird heute nicht so lange dauern wie in den vergangenen Jahren. Durch die Neuschaffung der UEFA Conference League spielen in dieser Saison nur noch 32 anstatt zuvor 48 Mannschaften in der Gruppenphase der Europa League.

Die 32 Teilnehmer werden nach ihrem Klubkoeffizient in vier Lostöpfe verteilt. Aus diesen werden acht Gruppen (A bis H) zu je vier Mannschaften ausgelost. In einer Gruppe ist nur ein Teilnehmer pro Verband spielberechtigt.

Zwölf Mannschaften waren nach ihrer Platzierung in der jeweiligen Liga im vergangenen Jahr automatisch für die Gruppenphase qualifiziert, hinzu kamen die zehn Sieger der Playoff-Runde der Europa League sowie zehn Mannschaften aus der Playoff-Runde der 3. Qualifikationsrunde und der Playoff-Runde der Champions League.

Europa League 2021/22: Die Lostöpfe im Überblick

Bayer Leverkusen befindet sich in Topf 1, Eintracht Frankfurt in Topf 2

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Olympique Lyon Leicester City Real Sociedad Ferencváros Budapest SSC Neapel Lokomotive Moskau Betis Sevilla Bröndby IF Bayer 04 Leverkusen KRC Genk Spartak Moskau Galatasaray Istanbul Dinamo Zagreb Celtic Glasgow Olympique Marseille Legia Warschau Lazio Rom Eintracht Frankfurt Ludogorez Rasgrad FC Midtjylland AS Monaco Roter Stern Belgrad West Ham United Fenerbahce Istanbul Olympiakos Piräus Glasgow Rangers Sparta Prag Sturm Graz Sporting Braga PSV Eindhoven Rapid Wien Royal Antwerpen

Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Die Auslosung der Gruppenphase ist heute nicht live im Free-TV zu verfolgen. Eine Möglichkeit sie live zu sehen, ist ein kostenloser Livestream der UEFA. Ebenso bietet auch TVNow das ganze Event inklusive Auslosung der UEFA Conference League für Euch live an. Der Livestream-Anbieter von RTL ist jedoch kostenpflichtig. Nach Ablauf des Probemonats kostet es nämlich 4,95 Euro je Monat.

Für die Spiele der Gruppenphase hat sich die Mediengruppe RTL die Übertragungsrechte gesichert. Pro Spieltag wird eine Partie entweder bei RTL oder dem Nischen-Kanal Nitro live im Free-TV gezeigt. Andere Partien könnt Ihr über den kostenpflichtigen RTL-Streamingdienst TVNow sehen.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker

SPOX ist bei der Auslosung der Gruppenphase mit einem ausführlichen Liveticker dabei. Schaut rein und erfahrt wie die acht Gruppen aussehen werden.

Hier geht's zum Liveticker Auslosung der Europa-League-Gruppenphase.

Europa League 2021/22: Die Termine im Überblick