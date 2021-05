Europa League, Finale: Villarreal vs. Manchester United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Villarreal und Manchester United duellieren sich heute Abend um den Europa-League-Titel. TV, Livestream, Liveticker: Hier bekommt Ihr die notwendigen Informationen, um sicherzustellen, dass Ihr das Aufeinandertreffen nicht verpasst.

Europa-League-Finale live sehen - jetzt DAZN-Gratismonat sichern, um Villarreal vs. Manchester United mitzuerleben.

Europa League Finale - Villarreal vs. Manchester United: Datum, Anstoß, Ort

Wer stößt den FC Sevilla vom Thron der Europa League? Für das Endspiel der Saison 2020/21 haben sich der FC Villarreal und Manchester United qualifiziert. Das Finale findet am heutigen Mittwoch, den 26. Mai statt - drei Tage vor dem Showdown in der Champions League zwischen Manchester City und dem FC Chelsea in Porto.

Los geht es bei Villarreal gegen ManUnited um 21 Uhr, gespielt wird in der polnischen Stadt Gdansk. Erfreulich: Im dortigen Stadion Miejski werden knapp 10000 Zuschauer auf den Tribünen Platz nehmen dürfen.

Begegnung: FC Villarreal - Manchester United

FC Villarreal - Manchester United Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Runde: Finale

Finale Datum: 26. Mai 2021

26. Mai 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadion Miejski, Gdansk, Polen

Europa League Finale: Villarreal vs. Manchester United heute live im TV und Livestream

Ihr werdet den mindestens 90-minütigen Kampf zwischen den Spaniern und den Engländern heute unter anderem im Free-TV live und in voller Länge verfolgen können. RTL Nitro überträgt die Partie, die Übertragung dazu beginnt um 20.15 Uhr.

Hierbei bekommt Ihr auch online einen Livestream angeboten - über TVNOW, das allerdings nur den ersten Monat gratis und danach kostenpflichtig ist. So verhält es sich auch bei DAZN. Der Streamingdienst strahlt das Europa-League-Finale heute ebenfalls aus, hat ja bekanntermaßen die Rechte an dem kompletten Wettbewerb. Los geht es bei DAZN heute um 20.50 Uhr, ehe zehn Minuten später der Anpfiff ertönt.

30 Tage lang könnt Ihr die Plattform als Neukunden kostenfrei und uneingeschränkt nutzen. Vor dem Abschluss des Gratis-Probemonats wählt Ihr bereits aus, mit welchem kostenpflichtigen Abonnement Ihr weitermachen wollt: Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder Jahresabo (119,99 Euro).

DAZN bietet Euch in Sachen Fußball live unter anderem auch die Bundesliga, die Champions League, die Europa League, die spanische Primera Division, die italienische Serie A und die französische Ligue 1 an. Über den Fußball hinaus könnt Ihr Euch live US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Motorsport, Handball, Wintersport, Tennis, Boxen, Darts, Golf und noch mehr anschauen.

Europa League Finale: Villarreal vs. Manchester United heute im Liveticker

Falls Ihr nicht im TV oder Livestream einschalten könnt, ist das kein großes Problem. Schaut einfach hier bei SPOX vorbei, denn wir tickern Villarreal gegen Manchester United live für Euch mit.

Europa League Finale - Villarreal vs. Manchester United: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Villarreal: X

X Manchester United: X

Europa League: Alle Sieger