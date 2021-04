Heute Abend stehen die nächsten Rückspiele im Viertelfinale der Europa League an. Welche der Begegnungen heute live im Free-TV übertragen wird, verrät Euch dieser Artikel.

Ihr wollt die Europa League live und in voller Länge sehen? Dann sichert Euch jetzt den DAZN-Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League, Übertragung: Dieses Spiel läuft heute live im Free-TV

Heute werden die Rückspiele im Viertelfinale der Europa League ausgetragen. Eines dieser Spiele wird im deutschen Free-TV live gezeigt: RTL Nitro zeigt das Duell zwischen der AS Roma und Ajax Amsterdam. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg der Italiener.

Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr, bereits ab 20.45 Uhr läuft auf RTL Nitro jedoch der Countdown vor dem Spiel.

Ihr könnt die Partie auch im Livestream verfolgen, das ist via TV NOW möglich. Für TV NOW benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Europa League: Alle Spiele in der Übersicht

Datum Heim Auswärts Hinspiel 8. April. 21 Uhr Slavia Prag FC Arsenal 1:1 8. April. 21 Uhr Manchester United FC Granada 2:0 8. April. 21 Uhr AS Roma Ajax Amsterdam 2:1 8. April. 21 Uhr FC Villarreal Dinamo Zagreb 1:0

Europa League, Übertragung: Alle Spiele live auf DAZN

Auch auf DAZN könnt Ihr die Begegnung zwischen der Roma und ihren Gästen aus Amsterdam live verfolgen. Auch der Streamingdienst zeigt das Spiel in voller Länge.

Auf DAZN ist dies keine Ausnahme: Tatsächlich überträgt der Streamingdienst alle Spiele in der Europa League live. Das "Netflix des Sports" bietet auch eine Konferenz an, in der Ihr alle Tore und alle wichtigen Szenen von Manchester United, dem FC Arsenal, dem FC Villarreal und Co. seht.

Ein DAZN-Abo kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ einmalig 119,99 Euro für ein Jahresabo. Als Neukunde könnt Ihr DAZN allerdings einen Monat lang kostenlos testen. Hier geht's zum Probemonat.

DAZN zeigt nicht nur die Europa League, sondern hat jede Menge Spitzenfußball im Angebot: Zum Portfolio zählen auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die MLs sowie ausgewählte Spiele aus der Bundesliga. Auch die Nations League könnt Ihr auf DAZN sehen.

Und: Mit Fußball alleine ist noch lange nicht Schluss. DAZN überträgt auch US-Sport wie die NFL, die NBA und die NHL, zudem Kampfsport (Boxen, UFC), Wintersport (Skispringen, Biathlon, Ski Alpin), Motorsport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr.

Europa League heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Europa League auch im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zur Konferenz der Europa-League-Spiele.

Hier geht's zu allen heutigen Spielen im Liveticker

© getty Antony hofft mit Ajax Amsterdam aufs Weiterkommen.

Europa League im Free-TV: Die voraussichtlichen Aufstellungen von AS Rom gegen Ajax Amsterdam