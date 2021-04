Manchester United - AS Rom: Europa League Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Europa League stehen die Halbfinal-Hinspiele an. Manchester United empfängt AS Rom. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue das Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester United gegen die Roma heute live und in voller Länge!

Manchester United - AS Rom: Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

In der Europa League geht es am heutigen Donnerstag, den 29. April, richtig zur Sache. Im Halbfinale treffen mit Manchester United und AS Rom zwei europäische Topklubs aufeinander. Das Duell wird um 21 Uhr im legendären Old Trafford (Manchester) angepfiffen. Es ist die erste von zwei Partien um das Finalticket.

Das Schiedsrichtergespann, das heute die Partie leitet, kommt aus Spanien. Carlos del Cerro Grande fungiert als Hauptschiedsrichter. Er wird von seinen Assistenten Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez unterstützt. Den vierten Offiziellen macht Jesus Gil Manzano. Video-Assistent ist Alejandro Jose Hernandez Hernandez.

© getty Bruno Fernandes steht nach sechs Europa-League-Spielen bei vier Scorerpunkten.

Manchester United - AS Rom: Europa League Halbfinale heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Hinspiel zwischen Manchester United und AS Rom heute live und in voller Länge verfolgen? Dann seid Ihr bei DAZN genau an der richtigen Adresse.

Manchester United - AS Rom: Europa League Halbfinale heute live im Livestream bei DAZN

Der Streamingdienst besitzt nämlich für alle Spiele der Europa League die Übertragungsrechte. So seht Ihr deshalb auch das zweite Halbfinalspiel zwischen dem FC Villarreal und FC Arsenal.

Folgendes Duo schickt DAZN dabei für United-Roma ins Rennen:

Kommentator: Max Siebald

Experte: Benny Lauth

Fußballfans bekommen mit DAZN die stärksten Ligen und Wettbewerbe geboten. Denn neben den Übertragungsrechten für die Europa League stehen auch Livestreams der Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A und sogar der Champions League auf der Plattform zum Abruf bereit.

Das "Netflix des Sports" zeigt zudem auch zahlreiche andere Sportarten. Zu diesen gehören unter anderem auch die US-Sportarten, Radsport, Motorsport, Tennis, Rugby, Handball, Darts, Wintersport, MMA, Wrestling und Boxen dazu.

Wenn der kostenlose Probemonat vorüber ist, kostet Euch das Abonnement für DAZN je Monat 11,99 Euro. Für das Jahresabo fallen 119,99 Euro an.

Manchester United - AS Rom: Europa League Halbfinale heute live im Free-TV bei RTLNitro

Auch im Free-TV gibt es das Spektakel heute zu sehen - nämlich bei RTLNitro. Da beginnen die Vorberichte zum Match um 20.15 Uhr.

Manchester United - AS Rom: Europa League Halbfinale heute live im Livestream bei TVNOW

Zusätzlich wird Euch ein Livestream bei TVNow angeboten. Dieser ist jedoch nur im ersten Monat kostenfrei.

Manchester United - AS Rom: Europa League Halbfinale heute im Liveticker

Außerdem tickert SPOX für alle, die auf das Angebot von DAZN nicht zugreifen können, das Spiel heute live. Ihr verpasst somit auch keine wichtige Spielaktion.

Hier geht's zum Liveticker: Manchester United vs. AS Rom.

Hier geht's zum Liveticker: Villarreal vs. FC Arsenal.

Europa League: Das Halbfinale im Überblick