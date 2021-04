In der Europa League stehen heute Abend die Rückspiele im Viertelfinale an. Ihr wollt die Konferenz und die Einzelspiele live im TV und Livestream sehen? Dieser Artikel liefert Euch alle Infos.

Europa League: Diese Spiele finden heute statt

Vier Partien stehen am heutigen Abend an, die Rückspiele im Europa-League-Viertelfinale werden ausgetragen. Los geht es in allen vier Stadien um Punkt 21 Uhr deutscher Zeit.

Datum Heim Auswärts Hinspiel 8. April. 21 Uhr Slavia Prag FC Arsenal 1:1 8. April. 21 Uhr Manchester United FC Granada 2:0 8. April. 21 Uhr AS Roma Ajax Amsterdam 2:1 8. April. 21 Uhr FC Villarreal Dinamo Zagreb 1:0

Europa League: Konferenz und Einzelspiele heute live im TV und Livestream sehen

Ihr könnt alle vier Spiele live und in voller Länge auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt alle Partien in der Europa League. Auf DAZN könnt Ihr sowohl die Einzelspiele sehen oder aber auch die Konferenz verfolgen, in der Ihr kein Tor der Begegnungen verpasst.

Die Konferenz wird kommentiert von Christoph Stadtler, bei Rom gegen Amsterdam ist Carsten Fuß im Einsatz. Max Siebald ist bei Manchester gegen Granada am Mikrofon, Freddy Harder kommentiert Prag gegen Arsenal und Max Gross begleitet Villarreal gegen Zagreb.

Ein Abonnement bei DAZN kostet im Jahr einmalig 119,99 Euro. Falls Euch diese Option eher zusagt, könnt Ihr auch ein Monatsabo für 11,99 Euro pro Monat abschließen. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen. Hier geht's zum Probemonat.

Neben der Europa League hat DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Primera Division und die Ligue 1 im Angebot. Auch ausgewählte Bundesliga-Spiele sowie die Nations League könnt Ihr beim "Netflix des Sports sehen".

Doch auch andere Sportarten kommen bei DAZN nicht zu kurz. Im Programm enthalten sind unter anderem auch US-Sport (NFL, NBA, NHL), Kampfsport, Wintersport, Tennis, Golf sowie Darts.

Aber: DAZN zeigt nicht alle Einzelspiele am heutigen Tag exklusiv. Die Partie zwischen der AS Roma und Ajax Amsterdam läuft auch im Free-TV auf RTL Nitro. Hier findet Ihr mehr Infos dazu.

Europa League: Konferenz und Einzelspiele im Liveticker

Ihr könnt die Spiele in der Europa League selbstverständlich auch im Liveticker verfolgen - dafür seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse.

Hier findet Ihr die heutigen Europa-League-Spiele als Liveticker in der Konferenz.

Hier gibt es alle heutigen Liveticker im Überblick.

© getty Das Finale der Europa League steigt in diesem Jahr in Danzig.

Europa League: Die weiteren Termine im Überblick

Die Paarungen im Halbfinale wurden bereits bei der Auslosung des Viertelfinals festgelegt. Das Finale wird im polnischen Danzig ausgetragen.