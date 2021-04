Europa League, Halbfinale: Datum, Termine, Spiele, Übertragung im TV und Livestream

Nach den heutigen Rückspielen des Viertelfinals der Europa League stehen auch schon bald die Halbfinals auf dem Plan. Wann diese stattfinden und wo Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Europa League, Halbfinale: Datum und Termine

Die vier Halbfinalspiele der Europa-League-Spielzeit 2020/21 sind parallel zur Champions League auf die letzte April- bzw. erste Maiwoche terminiert. Beide Hinspiele steigen dabei am 29.04.2021, die Rückspiele finden am 06.05.2021 statt.

Europa League, Halbfinale: Ansetzungen und Spiele

Erst nach den Ergebnissen der Rückspiele heute Abend wissen wir, wer in die Runde der letzten vier Mannschaften einziehen wird. Siegreich konnten Manchester United, die AS Roma und der FC Villarreal ihre Hinspiele gestalten, zwischen dem FC Arsenal und Slavia Prag gab es ein 1:1-Unentschieden.

Schon bei der Auslosung zum Viertelfinale wurden die möglichen Paarungen für das Halbfinale ausgelost, eine extra Ziehung der Paarungen wird es also nicht geben. Folgende Halbfinalpaarungen ergeben sich dementsprechend.

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Hinspiele 29.04.2021 21 Uhr FC Granada / Manchester United Ajax Amsterdam / AS Roma -:- 29.04.2021 21 Uhr Dinamo Zagreb / FC Villarreal FC Arsenal / Slavia Prag -:- Rückspiele 06.05.2021 21 Uhr FC Arsenal / Slavia Prag Dinamo Zagreb / FC Villarreal -:- 06.05.2021 21 Uhr Ajax Amsterdam / AS Roma FC Granada / Manchester United -:-

Europa League, Halbfinale: Die Übertragung im TV und Livestream

Europa League, Halbfinale: Die Übertragung im SPOX-Liveticker

Auch bei uns könnt Ihr die vier Partien live miterleben. In unseren kostenlosen und ausführlichen SPOX-Livetickern verpasst Ihr nichts. Hier geht's lang.

