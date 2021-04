Europa League: Arsenal uind Manchester United souverän ins Halbfinale - Ajax erleidet bitteren K.o.

Das englische Finale in der Europa League zwischen Manchester United und dem FC Arsenal rückt näher. Der Rekordmeister setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Granada mit 2:0 (1:0) durch und zog nach dem 2:0 im Hinspiel ebenso ins Halbfinale ein wie Arsenal, das nach dem Hinspiel-Patzer in Prag nur sechs furiose Minuten benötigte. Die Highlights zum Spiel gibt's hier im Video.

Ohne ihren an Malaria erkrankten Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang gewannen die Gunners nach einem 1:1 im Hinspiel bei Slavia Prag überraschend deutlich 4:0 (3:0) und treffen nun auf den FC Villarreal, der gegen Dinamo Zagreb 2:1 (2:0) gewann (Hinspiel: 1:0). Manchester kämpft gegen den dreimaligen italienischen Meister AS Rom um den Finaleinzug. Die Römer kamen gegen Ajax Amsterdam zu einem 1:1 (0:0), das genügte nach dem 2:1 im ersten Vergleich in den Niederlanden.

Edinson Cavani (6.) sorgte in Manchester früh für klare Verhältnisse. Gäste-Spieler Jesus Vallejo unterlief zudem ein Eigentor (90.). In Prag legte Arsenal ebenfalls einen Blitzstart hin. Nicolas Pepe (18.), Alexandre Lacazette (21., Foulelfmeter) und Bukayo Saka (24.) schockten die Gastgeber binnen sechs Minuten im ersten Durchgang. Lacazette erhöhte im zweiten Durchgang (77.).

In Rom brachte Brian Brobbey (49.) die Gäste in Führung. Der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko (72.) glich aus. Der Ex-Dortmunder Paco Alcacer (36.) und Gerard Moreno (43.) trafen für Villarreal. Mislav Orsic (74.) verkürzte für Zagreb.

Die Halbfinals werden am 29. April und 6. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am 26. Mai in Danzig statt.

Europa League: Die Viertelfinal-Spiele im Überblick

Spiel Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Hinspiele Do., 08.04.2021, 21 Uhr FC Granada Manchester United 0:2 (0:1) Do., 08.04.2021, 21 Uhr FC Arsenal Slavia Prag 1:1 (0:0) Do., 08.04.2021, 21 Uhr Ajax Amsterdam AS Roma 1:2 (1:0) Do., 08.04.2021, 21 Uhr Dinamo Zagreb FC Villarreal 0:1 (0:1) Rückspiele Do., 15.04.2021, 21 Uhr Manchester United FC Granada 2:0 (1:0) Do., 15.04.2021, 21 Uhr Slavia Prag FC Arsenal 0:4 (0:3) Do., 15.04.2021, 21 Uhr AS Roma Ajax Amsterdam 1:1 (0:0) Do., 15.04.2021, 21 Uhr FC Villarreal Dinamo Zagreb 2:1 (2:0)

*Fett gedruck sind die Teams, die sich für das Halbfinale qualifiziert haben