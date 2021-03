Nach der Champions League werden heute auch die Viertelfinalspiele in der Europa League ermittelt. Die Auslosung im Liveticker von SPOX.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Europa League: Auslosung für das Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Eine deutsche Mannschaft ist seit dem Achtelfinale nicht mehr in der Europa League vertreten gewesen. Bayer Leverkusen scheiterte bereits im Sechzehntelfinale an den BSC Young Boys (3:4, 0:2), die TSG Hoffenheim unterlag Molde FK (3:3, 0:2).

Vor Beginn:

Auf den Gewinn des Titels hoffen können noch Ajax Amsterdam, der FC Villarreal, die AS Rom, der FC Arsenal, Dinamo Zagreb, Manchester United, Slavia Prag und der FC Granada. Ausgeschieden sind dafür die BSC Young Boys, Dynamo Kiew, Schachtjor Donezk, Olympiakos Piräus, Tottenham Hotspur, der AC Mailand, Glasgow Rangers und Molde FK.

Vor Beginn:

Nicht nur das Viertelfinale wird heute ausgelost. Direkt danach werden auch die möglichen Begegnungen für das Halbfinale ermittelt. Zwei Viertelfinal-Paarungen werden jeweils einander zugelost.

Vor Beginn:

Willkommen im Liveticker zur Auslosung des Viertelfinals in der Europa League. Die Ziehung findet in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) statt und beginnt um 13 Uhr.

Europa League: Auslosung für das Viertelfinale heute im TV und Livestream

So wie die Auslosung der Champions League wird auch die Ziehung bei der Europa League heute live bei DAZN zu verfolgen sein. Der Streamingdienst besitzt in Deutschland die Rechte an dem internationalen Wettbewerb und zeigt daher auch die Auslosung.

Wer bislang noch kein Kunde gewesen ist, kann DAZN zunächst mal 30 Tage lang komplett kostenlos testen. Anschließend ist es möglich, in ein kostenpflichtiges Monatsabonnement überzugehen: Monatsabo (11,99 Euro) oder Jahresabo (119,99 Euro).

Darüber hinaus bietet Euch die UEFA zur heutigen Veranstaltung auf ihrer Website einen Livestream mit englischem Kommentar an.

Europa League: Der Terminplan im Überblick