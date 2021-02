Europa League, Rückspiele: Datum, Termine, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Diese Woche startet die Runde der letzten 32 in der Europa League. wann finden die Rückspiele statt? Und wo werden die Partien übertragen? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Europa League, Rückspiele: Diese Paarungen wurden ausgelost

In der Runde der letzten 32 stehen 16 Hin- und Rückspiele an. Die Auslosung hat einige interessante und namhafte Paarungen ergeben. Unter anderem trifft Manchester United auf Real Sociedad und der FC Arsenal auf Benfica Lissabon. Die deutschen Teams Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim treffen auf die Young Boys Bern und auf Molde FK.

Team 1 (Topf 2) Team 2 (Topf 1) Wolfsberger AC Tottenham Hotspur Dynamo Kiew FC Brügge Real Sociedad Manchester United Benfica Lissabon FC Arsenal Roter Stern Belgrad AC Milan Royal Antwerpen Glasgow Rangers Slavia Prag Leicester City FC Salzburg FC Villarreal SC Braga AS Roma FC Krasnodar Dinamo Zagreb Young Boys Bern Bayer Leverkusen Molde FK TSG Hoffenheim FC Granada SSC Napoli Maccabi Tel Aviv Shakhtar Donezk OSC Lille Ajax Amsterdam Olympiakos Piräus PSV Eindhoven

Europa League, Rückspiele: Die Termine

Die Rückspiele in der Runde der letzten 32 finden gleich eine Woche später statt. Nach den Hinspielen am heutigen 18. Februar 2021 findet das zweite Aufeinandertreffen folglich am 25. Februar 2021 statt.

Die Auslosung des Achtelfinals wird nur einen Tag später, am 26. Februar 2021, ausgetragen. Die Hin- und Rückspiele in der Runde der letzten 16 stehen dann am 11. März und am 18. März diesen Jahres an.

Europa League, Rückspiele: Die Orte

Die Hinspiele werden zum Teil an ganz anderen Orten ausgetragen. So spielt Hoffenheim gegen Molde in Villarreal. Das Rückspiel jedoch in Sinsheim ausgetragen.

Von den Einreisebestimmungen und den damit einhergehenden Spielortverschiebungen wird laut der UEFA nur ein Rückspiel betroffen sein. Arsenal gegen Benfica wird demnach in Piräus stattfinden.

Europa League: Der Terminplan im Überblick

Runde Auslosung Hinspiel Rückspiel Sechzehntelfinale 14. Dezember 2020 18. Februar 2021 25. Februar 2021 Achtelfinale 26. Februar 2021 11. März 2021 18. März 2021 Viertelfinale 19. März 2021 8. April 2021 15. April 2021 Halbfinale 19. März 2021 29. April 2021 6. Mai 2021 Finale 26. Mai 2021

Europa League, Rückspiele: Übertragung im TV und Livestream

Auch bei den Rückspielen wird eine der 16 Partien live im deutschen Free-TV übertragen. Nitro, der Sender der RTL-Gruppe, zeigt sich dafür verantwortlich.

Nachdem Nitro bei den Hinspielen noch die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und Molde FK zeigte, überträgt der Sender in den Rückspielen das Spiel Bayer Leverkusen gegen Young Boys Bern. Kommentiert werden die Spiele von Marco Hagemann und Jan Age Fjörtoft. Als Moderationsteam sind Laura Wontorra und Roman Weidenfeller im Einsatz.

Noch deutlich mehr Spiele hat DAZN im Programm, genauer gesagt: Alle Spiele. Der Streamingdienst zeigt alle Partien in der Europa League live und in voller Länge. Zudem bietet das "Netflix des Sports" auch wieder die GoalZone an, in der Konferenz werden alle Spiele parallel begleitet.

DAZN hat neben der Europa League auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die MLS, ausgewählte Bundesliga-Spiele und vieles mehr im Live-Programm. Auch US-Sport, Motorsport, Wintersport, Kampfsport, Tennis, Golf und Darts gehören zum Portfolio des Streaming-Giganten.

Ein DAZN-Abo kostet Euch 119,99 Euro pro Jahr oder alternativ 11,99 Euro pro Monat. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen.

Europa League, Rückspiele: Alle Spiele im Liveticker

Natürlich könnt Ihr sowohl die Hin- als auch die Rückspiele auch im Liveticker verfolgen. Dafür seid Ihr bei uns an der richtigen Adresse.

Hier findet Ihr unsere ausführliche Liveticker-Übersicht.